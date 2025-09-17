Gustavo Salcedo niega chats filtrados por periodista donde expone a Maju Mantilla: "Ha hecho mucho daño"

La controversia en torno a la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvió a encenderse. Esta vez, el exesposo de la exreina de belleza salió a defenderse de las recientes declaraciones de la productora Verónica Alcántara, quien aseguró que él se comunicó con ella. Salcedo, en conversación con Tilsa Lozano, negó tajantemente la autenticidad de los supuestos mensajes..

Gustavo Salcedo niega chats filtrados

Durante el programa "La noche habla", emitido el martes 16 de septiembre, Verónica Alcántara afirmó que fue el propio Gustavo Salcedo quien la contactó luego de que "Magaly TV: La Firme" difundiera imágenes de él ingresando a un hotel con otra mujer. Según la productora de Trivu TV, las conversaciones probaban que él buscó limpiar su imagen tras el escándalo.

Ante ello, Salcedo decidió comunicarse con Tilsa Lozano para aclarar su postura. Además, remarcó que su prioridad es el bienestar de su familia

"Me pasaron que va una periodista que ha hecho mucho daño. No he dado ninguna declaración, justamente porque lo que más me molesta es proteger a quienes están cerca. Estos chats son confidenciales...Gracias por tu preocupación, solo queremos paz y respeto en nuestra familia", fue el primer mensaje que compartió con la conductora. expresó el deportista.

El deportista, también pidió que cesen los comentarios sobre su vida personal, dejando claro que no desea que sus hijos se vean afectados.

"Te agradecería mucho que no nos sigan afectando, lo pido con respeto (...) Solo complemento la respuesta a la solicitud que me hiciste temprano, porque todo rebota y nosotros no lo hemos buscado (...) Solo no quiero seguir con la novela que hace daño y llega a mis hijos", agregó con firmeza.

Verónica Alcántara responde

Tras escuchar las declaraciones de Salcedo, Verónica Alcántara no se quedó en silencio. Desde el set de "La noche habla", la periodista reafirmó que fue él quien la buscó y defendió su trabajo.

"Yo no le estoy haciendo daño ni a Gustavo, ni a Maju, ni a su familia, ¿por qué?, porque el daño se lo hacen ellos mismos haciendo las cosas que hacen. Tú eres el que me contactaste, yo estaba enfocada en la investigación, pero yo te dije un miércoles: 'Yo no voy a rebotar esto mientras no tenga algo grabado'. Eso lo sabe cualquier periodista", aseguró en vivo.

En conclusión, Con estas declaraciones cruzadas, el caso suma un nuevo capítulo. Mientras Gustavo Salcedo insiste en que los supuestos mensajes son falsos y pide respeto para sus hijos, Verónica Alcántara reafirma que fue él quien se acercó primero.