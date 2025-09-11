Maju Mantilla: ¿Quién es Christian Rodríguez, el hombre con el que habría engañado a Gustavo Salcedo?

La separación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha generado gran revuelo en la farándula peruana, especialmente porque el deportista dejó entrever anoche que la conductora lo habría engañado con un hombre que trabaja junto a ella. La persona en cuestión es Christian Rodríguez, quien al parecer también tiene familia.

¿Quién es Christian, el hombre con el que Maju habría sido infiel?

Gustavo Salcedo se rehusaba a hablar de la separación con su esposa, pero cuando le mencionaron el nombre de Christian Rodríguez su actitud cambió, asegurando que no tiene un buen concepto de él e incluso arremetió contra Latina TV, señalando que no deberían tener a una persona así entre sus filas.

Según el reportaje de Magaly TV, La Firme, Christian Rodríguez Portugal es un productor de televisión que ha pasado por varios canales como América TV y ahora Latina TV, donde produce el programa Arriba mi gente, el mismo que conduce Maju Mantilla desde hace unos años.

El productor de 49 años aparece como soltero en su ficha del Reniec. Sin embargo, el reportaje indica que tiene una familia, ya que en redes sociales muestra fotos junto a su esposa y su hijo. Además, le gustan mucho los deportes, pues frecuentemente publica fotos practicando running.

Gustavo Salcedo indicó que no está conforme con la cercanía que existe entre Christian y Maju, pero ellos han seguido trabajando de la mano durante varios años. "A cualquiera le puede molestar que vinculen a su esposa con alguien", dijo Gustavo.

Finalmente, expresó que no podía garantizar que la única relación que tienen Christian y Maju sea netamente laboral. Además, calificó al productor de televisión como una persona sin valores y que no merece su respeto.

¿Gustavo ampayó a Maju con Christian?

El programa de 'Magaly TV: La Firme' compartió la entrevista que realizó a Gustavo Salcedo después de varias semanas de anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. En las imágenes se puede observar cómo el reportero entrevistó al ex deportista en un estacionamiento, antes de ingresar a su auto.

Durante la entrevista, Salcedo señala que tiene una mala relación con el productor de Maju, Christian Rodríguez. Aunque no especifico la razón de ello, afirma que es una persona sin valores que no debería trabajar en el canal de Latina. Incluso, comenta que ha tratado de confrontarlo, pero nunca le respondió.

"Tú los encontraste en el carro de ella, ¿Eso es cierto?", le pregunta el reportero y él respondió firmemente: "Sí, pero no puedo dar detalles al respecto". Así mismo, opinó sobre el productor Christian Rodríguez: "No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores (Maju) sabe que no es de mi agrado".

Es así que, la controversia entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue dando que hablar. Mientras ella guarda silencio, las acusaciones del exdeportista contra Christian Rodríguez han encendido la polémica y dejado abierta la duda sobre la verdadera relación entre la conductora y el productor de televisión.