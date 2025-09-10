Las infidelidades suelen ser momentos muy dramáticos y dolorosos, donde las personas afectadas no saben cómo reaccionar. En redes sociales, se viralizó el preciso instante en que una mujer encuentra a su esposo haciendo compras con su amante, y la escena termina en una escandalosa pelea en plena vía pública.

Esposa pelea con amante en plena calle en Colombia

El bochornoso hecho ocurrió en Barranquilla, según se detalla en el video publicado en X. Una mujer habría encontrado a su esposo haciendo compras con su amante en pleno Paseo Bolívar de la mencionada ciudad colombiana, y su reacción sorprendió a todos los transeúntes.

En el video se puede apreciar el momento en que la pelea comienza, cuando una mujer de tez morena agarra por el cabello a una joven, quien sería la amante. Con mucha fuerza logra tumbarla al piso y sigue jalándole el cabello hasta que ambas terminan enredadas, mientras las personas alentaban la pelea.

La presunta amante también intentó golpear a la esposa, pero no lo consiguió, ya que estaba fuertemente sujeta del cabello. Al final, la amante intentó huir y los testigos tuvieron que ayudarla, ya que la esposa no quería soltarla y, al parecer, la otra mujer ya no tenía fuerzas para seguir defendiéndose.

¡Escándalo! Mujer encuentra a su esposo haciendo shopping con su amante y protagonizan pelea en la calle pic.twitter.com/ZlR5nIEJIv — Luis Vasquez (@lumivacu) September 11, 2025

Reacción de los internautas

Cabe resaltar que en ningún momento se vio al esposo, pues en el video solo se muestra la pelea entre las dos mujeres. Además, el video generó un gran debate en redes sociales, ya que muchas personas alentaban la pelea en lugar de separarlas.

"¿Cuándo entenderá el pueblo que al que hay que ponerle los puntos y las tildes es al marido y no a la querida? Es él quien le falta el respeto". "Más de un minuto de pelea y ningún ciudadano quiso intervenir para detenerla; casi al minuto un señor trató de hacerlo como pacificador y no lo dejaron. Gozaban los 'caballeros' mientras las dos mujeres se golpeaban mutuamente. Todo un circo", escribieron algunos usuarios.

Es así que, este caso expone cómo las infidelidades generan reacciones explosivas y escenas lamentables en público. Más allá de la polémica, muchos internautas cuestionaron la falta de intervención ciudadana y recordaron que la responsabilidad principal recae en la pareja, y que la violencia nunca debe ser la salida, y estos hechos muestran la urgencia de promover el respeto mutuo.