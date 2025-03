Novia fugitiva de Bagua sorprende con rejuvenecimiento en zona íntima: "Con la florcita como nueva" (VIDEO)

La novia fugitiva de Bagua, conocida como Cielo, sigue dando de qué hablar en redes sociales. Tras hacerse viral por rechazar a su novio en plena boda comunitaria, ahora vuelve a llamar la atención al someterse a un rejuvenecimiento íntimo y compartirlo con sus seguidores.

La novia fugitiva de Bagua, cuyo nombre real es Elena Barrientos, ha sabido aprovechar su fama luego del escándalo en el altar. En un video compartido por la doctora Dora Correa Navarro, se reveló que Cielo se realizó un rejuvenecimiento en su zona íntima en Correa Navarro, Centro de Medicina Estética Regenerativa y Láser.

En las imágenes, la novia fugitiva aparece echada en una camilla, cubierta con una sábana, mientras su expareja Clever Huamán la acompaña. Ambos hacen playback del tema "Apostemos que me caso" de La Tremenda Orquesta, lo que desató aún más comentarios entre los usuarios.

Pero lo que más llamó la atención fue el texto del video, que, acompañado de un tono humorístico y provocador, decía:

El pasado 14 de febrero, en una boda comunitaria en Bagua, Amazonas, Cielo se convirtió en tendencia cuando, en pleno altar, rechazó casarse con Clever.

El video del momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, convirtiéndola en una figura mediática y generando cientos de comentarios sobre lo que realmente pasó.

Luego de la polémica, Cielo y Clever fueron invitados al programa de la Chola Chabuca, donde el joven intentó recuperar su amor. Sin embargo, ella lo rechazó nuevamente en vivo. La joven explicó que su decisión de no casarse fue porque descubrió una infidelidad días antes de la boda.

"Me engañó con otra. No lo pude soportar. Mi amiga me entregó dos fotos donde aparecía besándose con otra. Me dio cólera y quise darle una lección", confesó. A pesar de las súplicas de Clever, quien incluso se arrodilló en televisión, Cielo se mantuvo firme y dejó en claro que no piensa perdonarlo. "No lo he perdonado", dijo con determinación, dejando a todos sorprendidos.