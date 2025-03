Novia fugitiva de Bagua vuelve a CHOTEAR a su expareja por infiel: "Me dio cólera"

Cielo, la novia del video viral "Perdónenme todos, no acepto", reapareció en televisión y volvió a rechazar en vivo a su expareja, Clever, durante el programa de la Chola Chabuca. La joven aseguró que aún no lo ha perdonado por la infidelidad que descubrió antes de su boda.

La novia de Bagua lo cuenta todo

Durante la entrevista, Cielo y Clever contaron cómo comenzó su historia de amor en Bagua. Ella vendía papas rellenas en un pequeño puesto cuando él se acercó a comprarle y quedó interesado. "Yo vendo papita rellena en Bagua. Mi novio se acercó a comprarme y le gusté, creo", relató la joven.

Por su parte, Clever reconoció que fue la primera vez que pidió matrimonio a una mujer. "Ella con su sonrisa me miró. Yo paré para comprarle, buscarle la amistad", comentó. Sin embargo, su propuesta terminó en un escándalo cuando Cielo decidió huir tras enterarse de su engaño.

Cielo confirmó que su decisión de no casarse fue porque descubrió la infidelidad de Clever. "Me engañó con otra. No lo pude soportar. Mi amiga me entregó dos fotos donde aparecía besándose con otra. Me dio cólera y quise darle una lección", explicó sobre su drástica reacción.

Pese a que el joven pidió perdón en varias ocasiones, incluso llorando y arrodillándose en vivo, Cielo lo rechazó nuevamente. "No lo he perdonado", dijo contundente. Mientras tanto, Clever insistió en que aún la ama y espera que lo acepte, pero la novia fugitiva dejó claro que la herida sigue abierta.

El video viral de Cielo

Un matrimonio comunitario en Bagua, Amazonas, se convirtió en escenario de un inesperado suceso. Durante la ceremonia, una novia rompió en llanto y, en lugar de aceptar a su pareja, decidió huir del auditorio municipal, dejando sorprendidos a los asistentes y a su prometido, quien intentó retenerla sin éxito.

El evento, organizado por la Municipalidad Provincial de Bagua el 14 de febrero, reunió a numerosas parejas que buscaban formalizar su unión. Sin embargo, una de las participantes causó conmoción cuando, en el momento crucial, expresó su negativa y abandonó la sala, provocando un silencio absoluto entre los presentes, quienes no podían creer lo que acababan de presenciar.

La dramática escena fue transmitida en vivo a través de Facebook. En el video, se observa a la novia visiblemente angustiada mientras el funcionario municipal se prepara para oficializar el matrimonio. Segundos antes de responder, la mujer rompe en llanto y, sin dar explicaciones, sale corriendo del recinto, dejando a su prometido completamente desconcertado.

Es así que, el escándalo de la novia fugitiva de Bagua sigue dando de qué hablar. Aunque Clever insiste en recuperar su amor, Cielo se mantiene firme en su decisión. Su historia refleja cómo la confianza es clave en una relación y cómo una traición puede ser imperdonable.