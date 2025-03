Daniela Darcourt sobre planes de matrimonio con Waldir Felipa: "Es parte de mis sueños"

Daniela Darcourt y Waldir Felipa han captado la atención del público con su relación, marcada por la complicidad y el cariño que muestran en cada aparición. La cantante no ha dudado en compartir detalles de su vida sentimental, y en una reciente entrevista sorprendió al hablar sobre sus planes a futuro con su pareja.

Durante una conversación con el programa América Espectáculos, la intérprete de 'Señor Mentira' confesó que el matrimonio está dentro de sus planes y que, junto a Waldir Felipa, ya han discutido la posibilidad de dar un paso más en su relación.

Además, destacó que su relación con Waldir ha avanzado de manera natural y que llevan tiempo conviviendo. A pesar de sus deseos de formalizar la unión, aseguró que todo sucederá en el momento adecuado y sin presiones.

"Ahora estamos en una época en la que no necesariamente se tiene que arrodillar el hombre o la mujer. En el momento que sea, a su manera y forma", agregó, dejando claro que lo más importante es el amor y la conexión que mantienen.

En la misma entrevista, Daniela Darcourt rompió su silencio sobre el video que circuló recientemente en redes sociales, donde se la ve imitando a Yahaira Plasencia. Su interpretación, que incluyó no solo el estilo de canto, sino también los característicos pasos de baile de la "Patrona", generó diversas reacciones.

Lejos de cualquier polémica, la salsera aclaró que no lo hizo con mala intención ni con ánimos de burla. "No fue en son de pica. Estaba en la reunión de Fin de Año, y el equipo se sorprendió de que yo me la supiera y obviamente les dije que sí", explicó.