Carlos Cacho sobre relación con Evelyn Vela: "No hemos peleado solamente nos hemos distanciado"

El reconocido maquillador Carlos Cacho se pronunció sobre la supuesta ruptura de amistad entre Melissa Klug y Evelyn Vela. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su inesperada revelación sobre su propio distanciamiento con la popular 'Reina del Sur'.

Carlos Cacho se alejó de Evelyn Vela

Durante su reciente participación en el programa "América Hoy", Carlos Cacho fue consultado sobre la polémica entre Melissa Klug y Evelyn Vela. Aunque el tema central era la supuesta enemistad de ambas, la conversación tomó un giro inesperado cuando el maquillador confesó que también se había distanciado de Vela.

"¿Por qué me las ponen de arranque...? (Porque tú las conoces) No soy amigo de ninguna de las dos", afirmó Cacho, dejando sorprendidos a los conductores del programa.

Los presentadores no dejaron pasar la oportunidad y le preguntaron directamente qué había sucedido con Evelyn Vela para que ya no mantuvieran comunicación. Ante esto, el también conductor de televisión explicó que no hubo un enfrentamiento, sino que simplemente su amistad llegó a su fin con el tiempo.

"Esto es algo que todo el medio sabe, éramos amigos y ya no lo somos. Sin embargo, mantengo una relación con toda su familia... Sucedieron cosas, no hemos peleado, solamente nos hemos distanciado", explicó Cacho, sin dar más detalles sobre las razones de su alejamiento.

Cacho opina sobre la pelea entre Klug y Vela

El maquillador también compartió su perspectiva sobre la polémica entre Melissa Klug y Evelyn Vela. Según explicó, los problemas entre ambas no son recientes, ya que siempre han existido roces, especialmente por conflictos entre las hijas de Klug.

Además, comentó que el distanciamiento entre ambas se habría acentuado cuando Evelyn no defendió públicamente a Melissa tras los rumores que la vinculaban con el futbolista Christian Cueva. Recordemos que el año pasado Pamela López dejó entrever que la empresaria se metió con el futbolista.

"Hace rato que siempre han habido fricciones, las hijas están enfrentadas. Eso viene desde que Melissa fue acusada de estar con Christian Cueva y la gente pensaba que Evelyn la iba a defender", detalló Cacho.

Por otro lado, el maquillador aseguró que no cree en la supuesta enemistad entre Klug y Vela. Desde su punto de vista, este tipo de disputas han ocurrido en varias ocasiones y, posteriormente, ambas han retomado su amistad.

"Esta es como la quinta vez que las veo en ese rollo, ¡qué voy a pensar! Creo que ellas se ponen de acuerdo cada cierto tiempo para estar en los medios, no les creo nada", declaró Cacho al diario Trome, dejando en duda la veracidad del conflicto.

Las declaraciones de Carlos Cacho han avivado aún más el debate sobre la relación entre Melissa Klug. Lo cierto es que, tanto la amistad de Klug y Vela como la relación de Cacho con la 'Reina del Sur', han cambiado. Solo el tiempo dirá si estas diferencias son definitivas o si, como en otras ocasiones, habrá una reconciliación.