Peluchín sobre el enfrentamiento de Janet Barboza con Milett Figueroa: "Se nota que le tienes envidia"

El set de 'América Hoy' fue escenario de un momento de tensión cuando Milett Figueroa manifestó su incomodidad ante los comentarios de Janet Barboza sobre su madre, Martha Valcárcel. La situación se viralizó rápidamente, desatando diversos comentarios en redes sociales.

Durante la emisión, del programa 'Amor y Fuego' se mostraron las imágenes del tenso momento entre Milett y Janet, donde la popular 'Retoquitos' intentó bromear con la presencia de la madre de Figueroa, en otros programas de televisión. Ante esta situación, el conductor Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', no dudó en comentar al respecto.

Además, durante la emisión del programa, se mostraron imágenes de otro momento tenso entre las presentadoras de 'América Hoy'. Ante eso, el presentador también destacó que Figueroa, a pesar de las presiones y ataques, ha sabido mantenerse firme en su postura.

"Eso no son bromas, son pullas disfrazadas. Se nota que te sientes menos, esas son actitudes de alguien acomplejado", comentó González, refiriéndose a Janet Barboza.

El tenso cruce inició cuando Milett Figueroa fue confrontada en vivo con el doctor Ruiz, quien ha cuestionado en varias oportunidades su naturalidad física. Durante la discusión, la cámara enfocó a Martha Valcárcel, quien se encontraba tras bambalinas, lo que generó una reacción inmediata de Milett.

"No, no, a mi mami no. A mí todo, por algo estoy aquí", expresó la modelo con firmeza, dejando en claro su descontento.