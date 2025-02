Tinelli pone en su sitio a Ángel de Brito por fuerte calificativo a Milett Figueroa, según doña Martha

Marcelo Tinelli no se quedó callado y salió en defensa de Milett Figueroa luego de que el conductor Ángel de Brito la llamara "perra" en su programa. Según Doña Martha, madre de la modelo, el presentador argentino no toleró la falta de respeto y enfrentó al conductor de LAM.

Marcelo Tinelli se enfrenta a Ángel de Brito por calificativo a Milett

Todo comenzó cuando Milett Figueroa debutó en "América Hoy", lo que generó comentarios en el programa LAM.

En un momento, Ángel de Brito lanzó una frase que encendió la polémica: "Yo dije 'qué le pasa a esa perra de Milett' como en chiste", explicó el presentador argentino.

Sin embargo, el comentario no cayó nada bien y llegó hasta los oídos de Marcelo Tinelli, quien no dudó en salir al frente. Según Doña Martha, madre de Milett, Tinelli le dejó claro a Ángel de Brito que no permitiría insultos hacia su novia.

"(Usted tiene conocimiento que le dijo: oye no te pases) Yo no soy vocera ni tengo autorización para decir lo que pasó, pero sí, este hay cosas que no se aceptan y que él tiene un método. (¿Sacó cara por ese comentario contra Milett?) Claro que sí, es su pareja, es su mujer y él la ama", aseguró la mamá de la modelo en una entrevista con "Amor y Fuego".

Ángel de Brito intenta justificarse

Tras la controversia, Ángel de Brito intentó calmar las aguas asegurando que su comentario fue una broma y que en Argentina la palabra "perra" no tiene la misma connotación que en Perú.

A pesar de su aclaración, muchos consideran que Marcelo Tinelli no tomó su comentario con la misma gracia y que decidió encararlo para exigirle respeto hacia Milett.

Milett y Tinelli, más enamorados que nunca

A pesar de las críticas y comentarios malintencionados, la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue fuerte. Recientemente, la pareja compartió mensajes llenos de amor por San Valentín, demostrando que su romance está en su mejor momento.

Incluso, Tinelli tuvo que responder a Janet Barboza, quien puso en duda su relación con la peruana, dejando en claro que ama a Milett y que no hay lugar para especulaciones.

"Todos están muy bien, dile a Janet que no generalice con la infidelidad en los hombres. Eso es algo que puede ser de la mujer o del hombre. Feliz día, amor mío", fue la contundente respuesta de Tinelli a las críticas.

Luego de tantas muestras de amor y el respaldo público que Marcelo Tinelli le ha dado a Milett, muchos se preguntan si la pareja dará el siguiente paso y llegará al altar.

Por ahora, lo que queda claro es que Tinelli no permitirá que nadie falte el respeto a Milett, y que esta vez, Ángel de Brito terminó en el ojo de la tormenta. ¿Seguirá la polémica o esto quedará en el pasado?