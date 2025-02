Madre de Milett responde a las burlas de las hijas de Marcelo Tinelli: "No soy macumbera"

Actualmente, se viene lanzando la serie de 'Los Tinelli' que fue grabado hace más de un año en una plataforma de streaming. Es aquí donde las hijas de Marcelo Tinelli conversaron y en tono de burla habrían comentado sobre la madre de Milett Figueroa, ahora Doña Martha decidió responder.

Durante el programa de 'Amor y Fuego', mostraron cómo las hijas de Marcelo Tinelli se burlaban de la madre de Milett Figueroa en su serie de streaming. Luego, recopilaron las declaraciones que dieron algunos periodistas argentinos en donde afirman que maquillistas se habrían quejado de Doña Martha, tildándola de 'insoportable' y la 'mano negra'.

"Vengo en paz y amor porque yo ya no me molestaré, hice una promesa de autocontrol. Pregúntame lo que quieras... Para empezar, eso es de hace dos años, ya pasaron muchas aguas sobre este río. No me molestan, son chicas hermosas, lindas, se mataban de la risa", respondió Doña Martha.