Evelyn Vela contra Melissa Klug por revelar supuesta razón de distanciamiento: "¿Qué mete a mi hija acá?"

La amistad entre Evelyn Vela y Melissa Klug parece haber llegado a su fin, y no de la mejor manera. Todo comenzó cuando Melissa reveló que el motivo de su distanciamiento fue un problema entre sus hijas, pero Evelyn no se quedó callada y arremetió con todo, dejando claro que no permitirá que involucren a su hija en medio del conflicto.

Evelyn Vela indignada con Melissa Klug

En un chat con "América Hoy", Evelyn Vela se mostró molesta y sorprendida por las declaraciones de Melissa Klug, asegurando que ella nunca se peleó con nadie y que fue Melissa quien decidió alejarse.

"Yo no me he peleado con nadie, ella se ha distanciado de mí", afirmó Evelyn, aclarando que nunca hubo una discusión directa. Sin embargo, lo que realmente la molestó fue que Melissa involucrara a su hija en el problema. "¿Qué habla? Su problema lo que las mocosas hagan. ¿Yo qué tengo que ver con ese tema?... Mi hija no pertenece a la farándula, no necesita hacer escándalos", respondió enfurecida, dejando en claro que no permitirá que la metan en el escándalo.

Aunque Melissa Klug aseguró que el distanciamiento fue por un problema entre sus hijas, Evelyn reveló otra versión. Según ella, el verdadero motivo fue que Melissa se resintió cuando no la apoyó al ser vinculada con el futbolista Christian Cueva.

"Lo que pasa es que ella no quiere decir que se resintió por lo de Cueva, que no la defendí", explicó Evelyn, asegurando que Melissa solo está usando a sus hijas como excusa para no admitir la verdadera razón de su distanciamiento.

Evelyn no dudó en defender a su hija y exigir respeto. Visiblemente enojada, dijo que su hija no tiene nada que ver con el conflicto y que no permitirá que la involucren en problemas de adultos.

"Por favor, ¿qué tiene que ver mi hija? Yo no me meto jamás con sus hijos", enfatizó, dejando en claro que no permitirá que sigan mencionándola.

Además, advirtió que si Melissa sigue mencionando a su hija, ella no dudará en hablar sobre el tema de Cueva y dar su versión completa de los hechos.

Melissa Klug responde y no se queda callada

Por su parte, Melissa Klug no se quedó atrás. Ella había asegurado que sí hubo un problema entre sus hijas y que eso terminó afectando su amistad con Evelyn.

"Fue por lo que le hizo su hija a mi hija, y ella sabe perfectamente qué pasó", declaró Melissa, dejando en claro que hay algo que Evelyn no quiere admitir.

Incluso, retó a Evelyn a contar su versión si se atreve, asegurando que ella también está dispuesta a hablar si es necesario.

¿Amistad rota para siempre?

Todo indica que la amistad entre Evelyn Vela y Melissa Klug está completamente rota. Evelyn fue muy clara al decir que no piensa reconciliarse y que no le interesa seguir en el drama.

"Estoy tan ocupada con mis eventos, mi boutique y mis hijos, que no tengo ni tiempo para pensar en esto", comentó Evelyn, mostrando su firme decisión de no darle más importancia al conflicto, pero mandó una advertencia a Melissa. "Tranquila, que yo también puedo dar mi opinión de lo de Cueva", dijo Evelyn, dejando claro que no se quedará callada si Melissa sigue atacándola.

Con ambas lanzando declaraciones en entrevistas y redes sociales, la pelea entre Evelyn Vela y Melissa Klug parece estar lejos de acabar.