Diana Espejo tras comunicado de Yerko Santiago: "Estoy tranquila, todo lo que he dicho es verdad"

En los últimos días, la influencer Andrea San Martín anunció el fin de su relación con el tiktoker Yerko Santiago. Sin embargo, la situación se tornó más complicada cuando Diana Espejo, quien afirma haber sido pareja del creador de contenido, aseguró en el programa de Magaly Medina que Yerko mantenía una doble relación. Tras el comunicado del influencer, Espejo volvió a pronunciarse reafirmando sus declaraciones.

Durante la reciente emisión de "Magaly TV: La Firme", Diana Espejo brindó más detalles sobre su vínculo con Yerko Santiago, insistiendo en que sus declaraciones son verídicas. La joven expresó su sorpresa ante la postura del tiktoker, pero aseguró que cuenta con el respaldo de su familia.

"Sí, claro que lo vi, no solo yo, sino también mi familia, que gracias a Dios me respalda en todo esto. Me sorprendió, pero estoy tranquila porque todo lo que he dicho y he contado es verdad", declaró.