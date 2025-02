¡Se acabó la amistad! Melissa Klug responde tras declaraciones de Evelyn Vela: "Ella sabe la verdad"

Melissa Klug y Evelyn Vela decidieron poner fin a su amistad. La exbailarina confirmó que ya no tiene una relación amical con la empresaria, y ambas se pronunciaron al respecto. ¿Cuál fue el verdadero motivo de la ruptura?

Melissa Klug y Evelyn Vela rompen palitos

Según un reportaje emitido por América Hoy, la pelea entre ambas comenzó cuando Evelyn indicó que ya no es amiga de Melissa luego de que se la vinculara con Christian Cueva el año pasado. En ese momento, ambas dejaron de seguirse en redes sociales.

Evelyn Vela dejó claro que ya no tiene una amistad con Melissa y que es libre de opinar lo que quiera, por lo que, si la empresaria lo tomó mal, es problema suyo.

"Ya no hay una amistad con Melissa, pero siempre me quedaré con los recuerdos bonitos. Le deseo lo mejor y que le vaya bien siempre", dijo en una entrevista con el diario Trome.

Melissa no se quedó atrás y, desde Miami, respondió a las recientes declaraciones de su ex amiga. Según la ex de Jefferson Farfán, Evelyn sabe el verdadero motivo por el que ambas decidieron distanciarse hace unos meses.

"Qué pereza, pero para andar aclarando nada más, no fue por sus comentarios graciosos que se terminó nuestra amistad. Ella sabe perfectamente la verdad, yo tengo la conversación. En fin, no fue por eso!", dijo Melissa en diálogo con un reportero de América Hoy.

Finalmente, Melissa Klug aseguró que la amistad con Evelyn se habría terminado por algo que la hija de Vela le hizo a una de sus hijas. Aunque no especificó a qué se refería, sería algo grave, ya que provocó el distanciamiento definitivo entre ambas.

Los misiles de Evelyn Vela

La amiga íntima de Melissa Klug, Evelyn Vela se encontraba de viaje durante su conversación con el programa magazine América Hoy en donde sorprendió a más de uno tras revelar su postura frente a la polémica situación en la que está envuelta la 'Blanca de Chucuito'.

En ese sentido, la mejor amiga de la 'Chalaca' sostuvo que no defenderá a su íntima y que no tiene intención de desmentir a nadie. Cabe resaltar que fue Pamela López quien soltó la bomba sobre un presunto amorío entre Melissa Klug y Christian Cueva.

"Yo ya dije, después de lo que me pasó a mí en USA no defenderé a nadie. Diré igual soy su amiga y no sé nada. Cada quien arregle sus problemas, sorry", indicó hace unos meses.

Aunque ambas han dejado claro que su amistad terminó, el verdadero motivo sigue generando especulaciones. Mientras Evelyn prefiere recordar los buenos momentos, Melissa insinúa que hubo una traición. Por ahora, ninguna parece dispuesta a reconciliarse ni a dar más detalles.