'Peluchín' y Gigi cuestionan el regalo de Farfán a su hijo de 17 años: "Das algo que no puede usar"

El hijo de Jefferson Farfán acaba de cumplir 17 años de edad y el futbolista lo sorprendió con regalándole su primer auto de lujo. Aunque muchos quedaron sorprendidos por este obsequio, pero Rodrigo González y Gigi Mitre lo cuestionaron por darle un regalo que no podrá usar hasta que tenga 18 años.

En el programa de 'Amor y Fuego', los conductores expresaron su asombro con el lujoso regalo que Jefferson Farfán le dio a su hijo en su cumpleaños número 17. Ante ello, afirmaron que su sorpresa no fue por el costoso obsequio, sino porque no podría usarlo hasta que sea mayor de edad.

"¿Qué haces con un auto que no tienes licencia y no tienes 18 para poder conducirlo? Tremendo regalo, pero me das algo que no puedes usar, es como que me des un juguete sin pilas", expresó Rodrigo y Gigi agregó: "No tienes sentido ese regalo para mí (...) Todo un año no puede ser usado y dice 'úsalo', seguro para que lo maneja Melissa Klug (dice entre broma)"