¡No era natural! Xiomy Kanashiro también se hizo retoquitos para lucir una figura de infarto

Xiomy Kanashiro ha acaparado portadas de diarios en las últimas semanas debido a su corta relación con Jefferson Farfán. La bailarina se ha convertido en una de las figuras más deseadas de la farándula, y recientemente un programa de espectáculos destapó todas las cirugías a las que Xiomy se sometió para tener una figura escultural.

Los retoquitos de Xiomy Kanashiro

El programa América Hoy mostró el antes y después de la exbailarina de Pamela Franco, y la diferencia es sumamente notoria. Un reportero del programa acudió con el médico cirujano que operó a Xiomy y terminó revelando las intervenciones que se hizo.

Recordemos que Xiomy solo ha admitido haberse hecho una cirugía. "Yo me he hecho la remodelación costal, no la lipo, bebé. Solo me quité la faja para moldear, por eso está marcado", dijo Xiomy en Instagram hace unos días.

Sin embargo, el cirujano que la operó indicó que Kanashiro se sometió a más de un arreglito en la zona de las caderas, glúteos y cintura.

"Xiomy llegó para querer ver definido su abdomen, tenía un bonito cuerpo, pero pudimos definirlo mucho más. Se hizo una marcación, aumento de caderas y afinamiento de cintura. Después de un año le ofrecimos la famosa remodelación costal, que está tan de moda en las chicas", dijo el cirujano.

¿Cuánto cobra Xiomy por show?

El programa América Hoy presentó un reportaje dando a conocer quiénes son las nuevas influencers y animadoras de la farándula peruana. Entre ellas destacan Ana Paula Consorte, Xiomy Kanashiro y Pamela López.

Según el informe, Ana Paula Consorte llega a cobrar hasta 8,000 soles por animar eventos. Además, su mánager advirtió que la brasileña es muy exigente con los requerimientos que necesita para el backstage del show que animará.

Por otro lado, Xiomy Kanashiro ha disparado su tarifa desde que viene siendo vinculada al exfutbolista de Alianza Lima. Según información obtenida por América Hoy, Kanashiro cobra 1,500 soles por animar una hora y media de show. Sin embargo, se aclaró que la bailarina no canta en absoluto.

Finalmente, se informó que Pamela López estaría cobrando aproximadamente 20,000 soles por animar eventos. Esta tarifa se estableció luego de las múltiples polémicas que tuvo con su exesposo Christian Cueva.

Es así que Xiomy Kanashiro fue desmentida por el médico cirujano que la operó, quien indicó que se ha sometido a más de un retoquito para lucir la figura que actualmente tiene.