Precio del DÓLAR HOY, lunes 11 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú comenzó la semana con un leve retroceso en su cotización, siguiendo la tendencia de estabilidad que ha caracterizado al mercado en los últimos días. Este comportamiento da confianza a quienes realizan operaciones financieras en la divisa estadounidense.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este lunes 11 de agosto el precio de compra es de S/ 3.527, mientras que el de venta se ubica en S/ 3.535. Esta cifra representa una ligera disminución frente al cierre de la semana pasada.

En las últimas dos semanas, el tipo de cambio ha oscilado en un rango reducido, manteniéndose entre los S/ 3.52 y S/ 3.58. Las variaciones han sido mínimas, lo que evidencia que no existen factores internos o externos que estén generando presiones significativas sobre la moneda.

Precio del dólar del 1 al 11 de agosto. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta estabilidad es beneficiosa para el comercio y las finanzas personales. Importadores y exportadores pueden planificar mejor sus operaciones, y quienes ahorran o invierten en dólares no enfrentan cambios bruscos que afecten sus proyecciones.

El contexto internacional también influye en este comportamiento. La política monetaria estable en Estados Unidos y la ausencia de crisis económicas relevantes en la región han contribuido a que el dólar mantenga un desempeño predecible en el Perú.

En el mercado paralelo y en las casas de cambio digitales, el precio puede variar algunos céntimos, dependiendo de la oferta y la demanda. Sin embargo, la referencia oficial de la SUNAT sigue marcando la pauta para las transacciones formales.

Los analistas recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados y comparar tasas antes de realizar cualquier operación con dólares. Aunque la diferencia diaria sea pequeña, a largo plazo puede significar un ahorro importante.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 11 de agosto de 2025 piensas comprar o vender dólares, primero revisa bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es mejor estar bien informado para no perder plata y aprovechar al máximo tu dinero.

También es recomendable mirar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes seguras donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inicia la semana con un precio de S/ 3.527 para la compra y S/ 3.535 para la venta, según la SUNAT. La tendencia estable del mercado cambiario continúa ofreciendo un escenario predecible y favorable para diversas transacciones económicas.