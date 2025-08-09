Precio del DÓLAR HOY, sábado 9 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Hoy sábado 9 de agosto, el mercado cambiario peruano muestra un mínimo movimiento tras la estabilidad observada en las últimas sesiones. El tipo de cambio para el dólar sigue descendiendo mínimamente sin grandes cambios bruscos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), hoy sábado 9 de agosto, el dólar se ubica en S/ 3.527 para la compra y S/ 3.535 para la venta. Esto representa una ligera disminución respecto a los días anteriores, pero sin romper la tendencia de equilibrio que ha caracterizado al mercado cambiario en lo que va de agosto.

Tipo de cambio de dólar

Desde el cierre de julio, el tipo de cambio ha tenido pequeñas subidas y bajadas, pero ninguna fuera de lo habitual. La mayoría de los valores se han mantenido entre los S/ 3.54 y los S/ 3.58, lo cual muestra que no hay factores que estén desestabilizando la moneda.

Algunos economistas explican que la calma del dólar responde a un escenario internacional controlado, con tasas de interés estables en Estados Unidos y sin grandes conflictos económicos. En el plano local, tampoco hay eventos que generen movimientos fuertes en el tipo de cambio.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 9 de agosto de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo mejor es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer la transacción. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar bien informado.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

Por ahora, el dólar para hoy sábado 9 de agosto se mantiene en un precio de compra y venta estable siendo favorable para empresas y personas que manejan la moneda estadounidense diariamente. Todo indica que se mantendrá en ese mismo rango al menos en los próximos días, a menos que ocurra algún evento externo que altere el panorama.