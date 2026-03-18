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¿Crisis tras el ampay?

Francho Sierralta, amigo casado de Mario y Said, toma drástica decisión tras ampay en Argentina

El empresario fue captado en una polémica juerga con Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, pese a estar recién casado. Tras la difusión de las imágenes, tomó una radical medida.

Francho Sierralta cierra sus redes tras ampay en Argentina.
Francho Sierralta cierra sus redes tras ampay en Argentina. (Composición Karibeña)
18/03/2026

Francho Sierralta desapareció de redes sociales luego de ser captado en una polémica juerga en Argentina junto a Mario Irivarren y Said Palao. Las imágenes lo muestran muy cercano a una mujer, lo que desató una ola de críticas, ya que el influencer se casó hace pocos meses. Por ello, empresario ha optado por el silencio total y tomó una decisión que llamó la atención.

Amigo casado de Mario y Said desaparece de redes

Todo comenzó con un viaje a Buenos Aires donde Francho estuvo acompañado de conocidos chicos reality: Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi. El grupo alquiló un yate de dos pisos y organizó una fiesta privada con varias mujeres.

En medio del ambiente de celebración, el influencer fue captado por "Magaly TV La Firme" en actitudes cariñosas con una de las asistentes. Las imágenes incluso muestran un beso, lo que generó cuestionamientos sobre su reciente matrimonio.

Este detalle sorprendió aún más porque Francho se había casado en diciembre con Nathalie Galleno. Sin embargo, su despedida de soltero se habría realizado recién el 13 de marzo, durante este mismo viaje. Las imágenes se viralizaron rápidamente y pusieron en duda la estabilidad de la relación. Muchos usuarios en redes no tardaron en reaccionar y criticar su comportamiento.

Tras el impacto del ampay, Francho Sierralta decidió borrar su presencia en redes sociales. Su cuenta de Instagram dejó de estar disponible y lo mismo ocurrió aparenemtente con su perfil de TikTok.  

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Cuenta de Instagram de Francho Sierralta aparece como "Esta página no está disponible". (Captura de pantalla)
Cuenta de Instagram de Francho Sierralta aparece como "Esta página no está disponible". (Captura de pantalla)

Esta medida fue vista como una forma de evitar la presión y los comentarios negativos. Él solía compartir contenido personal y momentos con su esposa, lo que ahora contrasta con la situación actual.

Pantalla de perfil de TikTok Francho Sierralta muestra "Cargando" y cero seguidores. (Captura de pantalla)
Pantalla de perfil de TikTok Francho Sierralta muestra "Cargando" y cero seguidores. (Captura de pantalla)

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Por su parte, Nathalie Galleno también tomó distancia. Primero puso su cuenta en privado y luego desapareció por completo, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Cuenta de Instagram de Nathalie Galleno, esposa de Franco Sierralta, cierra. (Captura de pantalla)
Cuenta de Instagram de Nathalie Galleno, esposa de Franco Sierralta, cierra. (Captura de pantalla)

El escándalo también salpicó a otros proyectos. El podcast "Esto no es terapia", donde participaba Francho, cerró su cuenta tras recibir una gran cantidad de críticas.

Podcast "Esto no es terapia" de Francho Sierralta cierra su cuenta de Instagram. (Captura de pantalla)
Podcast "Esto no es terapia" de Francho Sierralta cierra su cuenta de Instagram. (Captura de pantalla)

Magaly anuncia más revelaciones

La historia no termina ahí. Magaly Medina aseguró que aún hay más imágenes por mostrar y que lo visto hasta ahora es solo una parte. Además, destacó el trabajo de su equipo para conseguir el material.

"Este viaje se nota que ha sido planificado... ellos iban a esto. No iban a tomar el sol a Buenos Aires", afirmó en su programa. "Cuando queremos algo, lo hacemos... nos tardamos, pero lo conseguimos", señaló.

La conductora también fue directa al hablar del comportamiento de los involucrados. Finalmente, dejó una advertencia para el público.

"Cuando un hombre no está comprometido emocionalmente... hace esto y más", comentó. "Mañana tenemos muchas más imágenes... ya creo que se hicieron una idea de las personas en quienes ustedes pusieron su confianza", dijo.

En conclusión, Francho Sierralta, amigo casado de Mario Irivarren y Said Palao, optó por el silencio y desaparecer de redes tras el escándalo generado por las imágenes en Argentina. Su decisión, junto con la reacción de su esposa, ha aumentado las dudas sobre su relación. Mientras tanto, las advertencias de Magaly Medina dejan claro que la polémica aún no termina y podrían salir más revelaciones.

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