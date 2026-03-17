Mario Irivarren se habría besado con dos mujeres durante fiesta en yate ¡Se olvidó de Onelia Molina!

Hace unos meses, Mario Irivarren retomó su relación con Onelia Molina tras haberse separado porque abrazó a su ex Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria. Ahora, el exchico reality fue captado en un yate pasado de copas y según las imágenes de Magaly, se habría besado con dos mujeres aquel día.

¡Mario Irivarren se olvidó de Onelia Molina!

Magaly Medina reveló que Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y un amigo más se fueron rumbo a Argentina el pasado viernes 13 de marzo. Al llegar al hotel, se encontraron con algunas mujeres, fueron a comprar bebidas alcohólicas y ese mismo día fueron rumbo al yate al Delta del Tigre.

Es así como captaron cómo inició la fiesta de todos los hombres con varias mujeres, mientras gozaban bailando y bebiendo alcohol. Se puede ver en un momento, como poco a poco empiezan los chicos realitys a disfrutar de la fiesta.

Las imágenes revelan que Mario Irivarren estaba jugando 'piedra, papel y tijera' con una rubia, a quien logra ganar y termina dándole un beso. Después del chape, se tira al río para refrescarse. Después, siguen tomando todos juntos y se ponen a bailar aún más juntos, captando el momento en que Irivarren abraza a otra joven.

En otro momento, la pareja de Onelia Molina se pone a conversar con otra joven y mientras agarra su celular, parece que termina dándole un beso a otra señorita de cabello negro. Finalmente, cuando se retiran por la noche del yate, se puede ver cómo Said Palao agarra a su amigo porque estaba pasado de copas.

¡Aún quedan más imágenes!

A pesar de que las imágenes ya son muy reveladoras, Magaly Medina ha revelado que esto solo sería el inicio de la escapada de los hombres en Argentina. Así mismo, se puede ver cómo al día siguiente Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi acuden a una casa alquilada alejado de la ciudad con muchas más mujeres con piscina y parrilla, luciéndose aún más coqueteos y continuando con la juerga.

De esta manera, la 'urraca' ha mostrado imágenes reveladoras de Mario Irivarren que lo comprometen por completo. Ya que se le vio besando aparentemente a dos mujeres en la misma tarde en un yate en Argentina mientras aún mantiene una relación amorosa con Onelia Molina. Al parecer, aún se tendrían más imágenes de la juerga de fin de semana donde estuvieron también Said Palao y Patricio Parodi.