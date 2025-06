Vania Bludau estuvo animando una discoteca en Chiclayo con Austin Palao y le recuerdan a Onelia Molina

Vania Bludau y Austin Palao volvieron a ser el centro de atención tras una animada presentación en una discoteca de Chiclayo. Las imágenes se viralizaron rápidamente, alimentando rumores de un posible romance, especialmente tras ser vistos muy cercanos en el matrimonio de Alejandra Baigorria. El revuelo se suma al impacto por el regreso de Vania a 'Esto Es Guerra', donde se reencontró con Mario Irivarren y Onelia Molina, figuras claves de su pasado sentimental.

Público menciona a Onelia durante el show en Chiclayo

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', se difundieron imágenes del evento en el que Vania Bludau y Austin Palao animaron a decenas de asistentes en una conocida discoteca chiclayana. Aunque la participación de ambos fue recibida con entusiasmo, hubo un detalle que llamó particularmente la atención: varios asistentes comenzaron a gritar el nombre de Onelia Molina en pleno espectáculo.

El público aprovechó la cercanía entre Vania y Austin para provocar reacciones, especialmente tras la reciente polémica que involucra a Onelia y Mario Irivarren, ex de Vania. La incomodidad del momento no pasó desapercibida. Por su parte, Magaly Medina no tardó en dar su opinión sobre la presentación.

"Bien tela su show. No sé para qué los contratan, para que jueguen a los enamorados nomás. Estos hermanos Palao no tienen nada interesante, no hay discurso ni personaje. Creo que la que tiene un poquito más de presencia en el escenario es Vania Bludau", criticó sin filtros.

¿Hubo beso entre Vania y Austin? Así reaccionaron en vivo

Ya de regreso en 'Esto es Guerra', Vania y Austin enfrentaron las preguntas del panel sobre su reciente viaje a Chiclayo. Katia Palma fue directa y les preguntó si hubo beso entre ambos, ya que su cercanía y salida fuera de Lima avivaron los rumores de un romance en puerta.

Vania negó que se hayan besado y explicó que solo viajaron por trabajo. Sin embargo, su gesto durante la respuesta dejó entrever que quizás se arrepentía de no haberlo hecho. La modelo bajó la mirada y esbozó una sonrisa tímida. Austin, por su parte, respondió con una frase que generó risas en el set:

"Qué les puedo decir, chicos, los tiempos de Austin son perfectos", generando diferentes reacciones en el set.

Vania Bludau y Austin Palao habla si se besaron. pic.twitter.com/XrDAkBRHI0 — VAMN (@VictorAlfr33625) June 18, 2025

La química entre Vania Bludau y Austin Palao se vuelve cada vez más evidente, y aunque ambos insisten en que los une solo el trabajo, sus gestos en televisión siguen alimentando las sospechas de un romance. Mientras tanto, las reacciones del público y los comentarios en redes sociales no hacen más que aumentar la atención sobre esta posible nueva pareja de la farándula.