'Prima' de Josimar arremete en vivo y filtra audios de María Fe: "Así se arrodille y llore, no vuelvo con él"

Verónica González, la mujer a la que Josimar presentó como su 'prima', se presentó en "Magaly TV La Firme" y lanzó todo contra el salsero. Incluso expuso audios de una conversación que habría tenido con María Fe Saldaña, en donde aseguraba que dejaría al cantante.

'Prima' de Josimar canta sus verdades y expone audios de María Fe

La polémica de Josimar sigue encendida y ahora su 'prima', Verónica González, decidió hablar fuerte y claro en "Magaly TV La Firme". La venezolana aseguró que el reciente video del salsero con María Fe Saldaña habría sido armado.

"Lo veo que está como si nada con ella. Él está fresco, como que si nada pasó. Por eso pienso que todo ha sido planificado por él, porque utiliza a las personas para lograr objetivos. Por ejemplo, yo creo que me utilizó a mí para poder llegar a ella, porque muchos audios dice o para llamar la atención o por marketing para sacar una canción", arremetió.

Audios que lo complican todo. Lo más impactante de la noche fueron los audios de María Fe Saldaña. En uno de ellos, la joven de 26 años se escucha harta de la relación con el salsero.

"No, ya él y yo no vamos a estar. O sea, si él venga y se arrodille y llore y me diga que no puedo salir del país, me llega. Ya no voy a estar con él porque hace tiempo yo también lo terminé y me fui de la casa, pero él me busca disque por sus hijos. Pero ya estoy cansada, es algo repetitivo en mi vida y tengo 26 años y no voy a seguir aguantando esto más", confesó María Fe.

En otro audio, la joven comenta que no es la primera que tienen este tipo de problemas. Además, describe cómo vive pegada al teléfono por Josimar, pues siempre está llamándola y demás.

"No es la primera vez que hemos pasado estos problemas así de graves, porque la mayoría de veces eran mensajes en el teléfono que él le encontraba pero nunca hasta este punto. Él me llama todo el día. No sé si ve una imagen materna en mí, pero todo el día está pegado en el teléfono conmigo, no me deja ni respirar. El único momento en el que yo respiro es cuando me peleo con él y lo bloqueo", soltó María Fe Saldaña en la llamada que habría tenido con Verónica.

Por su parte, Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente al salsero, señalando que siempre buscó ocultar sus deslices y que la exposición lo dejó mal parado. La conductora también cuestionó a María Fe, asegurando que al justificar su permanencia con Josimar por sus hijos estaría usando una excusa, pues, según la 'Urraca', cuando una mujer se siente engañada o irrespetada, lo correcto es dar un paso al costado.

'Prima' de Josimar habla sin filtro

La supuesta prima también cuestionó con todo a la joven mamá María Fe Saldaña. Y fue más allá, criticó de paso al salsero y sus actitudes con la madre de sus hijos. Incluso calificó a Josimar como "narcisista".

"Creo que depende de él económicamente. Ella es quien permite que todo esto siga sucediendo. Si no se valora ella, nadie lo va a hacer por ella", aseguró. "Está siendo manipulada. Es un narcisista, tiene todas las características y actitudes de uno", afirmó González.

El trasfondo del drama. Aunque María Fe asegura en audios que está decidida a no regresar con el salsero, lo cierto es que las imágenes recientes juntos levantan dudas. Verónica dejó claro que, para ella, la joven carece de amor propio y eso la ata a una relación que parece no tener fin.

"Ella misma es la que permite que todo esto suceda. Si no lo para ella, nadie lo hará", sentenció Verónica Gonzáles.

En conclusión, el triángulo entre Josimar, María Fe y la 'prima' se pone cada vez más polémico. Con audios que revelan el cansancio de la joven madre, y una 'prima' que no se guarda nada, la reputación del salsero vuelve a tambalear. ¿Será cierto que todo es "marketing" como dice Verónica? ¿O veremos a María Fe otra vez cediendo ante el padre de su hijo?