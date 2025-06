Vania Bludau sobre foto donde abraza a Mario Irivarren: "Ni siquiera me había acordado de este"

Hace unos días, se viralizó una fotografía donde se puede apreciar el momento justo donde Vania Bludau abrazó a Mario Irivarren durante la boda de Alejandra Baigorria. Ahora, la amiga de la empresaria de Gamarra sale a declarar y afirma que ni se acuerda de lo sucedido.

El programa de 'Amor y Fuego', compartió la entrevista que realizaron a Vania Bludau en el aeropuerto. Le consultan sobre la fotografía donde sale abrazando a Mario Irivarren y responde que ella no tiene la culpa del termino de la relación de su ex con Onelia Molina.

"No es un abrazo, mira la cara de autogol que tiene. Mira realmente no me acuerdo qué se conversó ahí. Yo recuerdo algo y no lo puedo mencionar, ya es un tema de él. Yo no tengo la culpa de nada, sé que no soy culpable de que ellos hayan terminado. No se negó, ni siquiera me había acordado de que me había colgado de este", expresó.