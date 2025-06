¿Incómoda? Onelia Molina tras el ingreso de Alejandra y Vania a 'EEG': "No es el ambiente laboral que venía buscando"

El regreso de Alejandra Baigorria, Vania Bludau y Flor Ortola a 'Esto Es Guerra' ha removido las aguas dentro del set. La presencia de estas tres figuras no ha pasado desapercibida, sobre todo para Onelia Molina, por su relación con Mario Irivarren y la polémica en la boda de Baigorria. Ahora, la modelo no dudó en dar su opinión sobre lo vivido en su primera semana junto a ellas en el reality.

Onelia Molina habla sobre la presencia de Vania y Alejandra en el reality

En diálogo con el programa 'Amor y Fuego', Onelia Molina compartió sus sensaciones tras convivir con Alejandra Baigorria y Vania Bludau en el set de 'Esto es Guerra'. Aunque aseguró que no se siente incómoda por su presencia, dejó claro que no es el entorno que esperaba encontrar en su lugar de trabajo.

"Hay temas y situaciones que no voy a permitir porque siento que aún este tema de mi relación es muy fresco, y yo creo que por temas de empatía y respeto hay que poner límites también. No es incómodo, porque la presencia de nadie me incomoda ahora, pero definitivamente genera algo. No es lo mejor, no es el ambiente laboral que venía buscando", expresó la odontóloga.

Además, Onelia remarcó que no tiene mayor vínculo con Vania Bludau, pese al historial mediático que involucra a ambas con Mario Irivarren.

"Primera vez que la veo ayer, no la conozco. Estuvo el día del matrimonio, creo que esta es la segunda vez que hemos estado en un mismo lugar juntas y no tengo nada que hablar con ella, no tengo que compartir, no tengo que hacer ningún comentario de ella. Ahora es una nueva compañera", puntualizó.

Macarena Vélez se pronuncia y apoya a Onelia

Ante el revuelo que generó el ingreso de estas figuras al reality, Macarena Vélez fue consultada por 'Amor y Fuego' sobre si estaría dispuesta a acompañar a su amiga Onelia Molina en el programa. Aunque evitó entrar en detalles sobre la controversia, reafirmó su respaldo a la modelo.

"(A Onelia) la quiero un montón y converso con ella siempre, pero me quiero quedar al margen porque no me incumbe tanto", dijo inicialmente.

Sin embargo, también manifestó su disposición a unirse al programa si su amiga se lo pide. La ex chica reality dejó en claro que está fuera de ritmo de competencia pero que harían una dupla dinamita.

"Si Onelia me lo pide yo la voy a acompañar de todas maneras porque yo la adoro y haríamos una dupla dinamita. Igual estoy obviamente fuera de ritmo", sentenció la exchica reality, dejando abierta la posibilidad de un regreso.

La tensión dentro de Esto Es Guerra parece no haber terminado. Con el retorno de figuras como Baigorria y Bludau, y la convivencia forzada con Onelia Molina, el ambiente se ha vuelto más complejo. Mientras tanto, la modelo mantiene la postura de no generar conflictos y dejar que el tiempo acomode las piezas.