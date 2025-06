Onelia Molina tras presunta foto de Mario Irivarren y Vania Bludau abrazados: "Que el universo se encargue"

Luego de que se difundiera una presunta foto donde Mario Irivarren aparece abrazando a su ex, Vania Bludau, durante la boda de Alejandra Baigorria. Esto causó revuelo, sobre todo porque Mario llegó al evento acompañado de Onelia Molina, su entonces pareja.

Una foto filtrada en redes sociales volvió a poner en el ojo público al trío más comentado de "Esto es Guerra": Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina. La imagen, que se habría tomado en la boda de Alejandra Baigorria, muestra a Mario abrazando a una mujer de vestido verde, que sería Vania, su ex.

El detalle que causó más polémica fue que Mario asistió a esa boda acompañado de Onelia, con quien aún mantenía una relación. Sin embargo, en la imagen no aparece ella por ningún lado, y eso encendió las alarmas entre los seguidores del programa.

El mensaje de Onelia lo dijo todo. Onelia Molina no se quedó callada. Horas después de que la foto circulara por todas las redes, publicó un video en Instagram donde se le ve sonriente y segura durante una sesión de fotos. Pero lo que más llamó la atención fue la frase con la que acompañó el clip.

Este mensaje fue interpretado como una indirecta clara y elegante, dejando ver que no piensa entrar en escándalos, pero tampoco se hace la ciega.

Sus seguidores le dan su respaldo. El post de Onelia fue replicado también en sus historias y recibió decenas de comentarios de apoyo. Muchos usuarios destacaron su actitud tranquila y la aplaudieron por no caer en enfrentamientos públicos, a pesar de la incómoda situación.

Historia de Onelia Molina tras presunta foto de Vania Bludau abrazando a Mario Irivarren. (Instagram)

Desde que terminó con Mario, Onelia ha optado por mostrarse empoderada, enfocada en su bienestar personal y profesional. Aunque la polémica sigue girando en torno a su expareja, ella ha mantenido distancia y mucha clase.

Por su parte, Vania Bludau también rompió su silencio. En una entrevista con "Magaly TV La Firme", fue tajante y negó cualquier tipo de acercamiento con Mario durante la boda.

"Yo solo iba a ir a la iglesia porque no quería juntarme con él, pero es mi mejor amiga y era ilógico que yo falte. Por eso asistí, he estado de lo mejor. A mí no me han grabado hablando de él, nunca", explicó. Además, fue directa al ser consultada sobre si volvería con él: "Obviamente (está vetado de mi vida)", dejando claro que no hay vuelta atrás.