Vania Bludau tiene vetado a Mario Irivarren y opina sobre su idea de 'cerrar ciclos': "Le falta un poquito de aquí"

Desde la boda de Alejandra Baigorria, Vania Bludau y Mario Irivarren fueron vinculados nuevamente cuando el chico reality quiso llamarla para 'cerrar ciclos'. Ahora, la modelo sale a declarar afirmando que ella cerró todo vínculo hace mucho tiempo y no quiere saber nada de él.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', entrevistaron a Vania Bludau y Alejandra Baigorria mientras se encontraban almorzando. La expareja de Mario Irivarren salió a declarar sobre la supuesta llamada que él le realizaría.

Magaly comenta que al parecer Vania Bludau no ha tenido ese ataque de querer conversar con su ex para 'cerrar ciclos', ya que lo tiene súper claro. En cambio, Mario Irivarren sería la persona que seguiría pensando en qué pudo ser en el futuro con Bludau, esperando una última conversación.

Después, la joven modelo reveló que solo asistió a la recepción tras conversar con Alejandra Baigorria. Ya que sus planes estaban solo asistir a la iglesia, pero en medio de ese cuestionamiento se dio cuenta que la amistad era lo que pesa más.

Después, le preguntaron su opinión sobre lo que estaría pasando Onelia Molina tras terminar con Mario Irivarren por querer comunicarse con ella. Vania Bludau fue muy clara y afirmó que desconoce por completo su relación, las causas de su fin porque para ella es incongruente que su ex quiera comunicarse con ella por la forma en que terminaron.

"Yo no conozco su relación, no sé nada. No me puedo meter en el papel porque no sé lo que pasó, no entendí. Lo que pasa es que no tiene congruencia que una pareja mía haga eso, es raro. Par mí era tema cerrado, viajé para Miami y tuve otra relación. Me dio pena porque él no sabía qué responder y le faltó un poquito más de aquí (señal hacia la cabeza)", añadió.