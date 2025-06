Vania Bludau y Alejandra Baigorria regresan a 'EEG' ¿Cómo reaccionaron Onelia Molina y Mario Irivarren?

Como se recuerda, la boda de Alejandra Baigorria terminó en caos cuando Mario Irivarren quiso 'cerrar ciclos' con su ex Vania Bludau mientras mantenía una relación con Onelia Molina. Por ello, su relación llegó a su fin y ahora, todos estarán trabajando en el programa de 'Esto es Guerra'.

Vania Bludau y Baigorria vuelven a 'EEG'

El programa de 'Esto es Guerra' ha iniciado una nueva temporada donde han venido anunciando a los nuevos convocados, donde varios eran nuevos y otros, eran loa clásicos participantes de hace algunos años. Hoy, se anunció a las dos últimas 'bombas' del reality y aparecieron Vania Bludau junto a Alejandra Baigorria.

En medio de suspenso, ambas mejores amigas fueron presentadas y lucieron despampanantes con vestidos de gala, modelando por el set de televisión. Sin duda, fue un momento donde varios participantes quedaron sorprendidos de su presencia.

"Son nueve años exactamente, la verdad estuve poquito, fue una pasada fugaz, pero feliz de estar acá, es increíble ¿No sé que hago acá? Aquí estamos", expresó Vania Bludau y Alejandra Baigorria: "Después de dos años estoy de vuelta, aunque siempre estoy acá pendiente del programa, fan. Ahora tanto me han aclamado, me han soñado que aquí estoy".

¿Cómo reaccionaron Onelia Molina y Mario Irivarren?

Sin duda, el ingreso de Vania Bludau con Alejandra Baigorria a la nueva temporada de 'Esto es Guerra', traerá mucho de qué hablar. Como se recuerda, Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación amorosa tras la polémica de su expareja, ahora estarán todos juntos.

La odontóloga no pudo evitar tener una cara seria mientras Vania Bludau con Ale Baigorria ingresaban al set modelando. De igual manera, Mario Irivarren no celebró el ingreso de ninguna y estuvo muy serio, conversando con Said Palao tras el ingreso de ambas mejores amigas.

Esta nueva temporada de 'Esto es Guerra' ha juntado a varios históricos del reality y a los que han causado polémica en los últimos meses, todos juntos bajo un mismo set. El público no se perderá ningún episodio de este encuentro y todo el probable roce que tendrán en el programa.

Vania Bludau que no pensaba ingresar a 'EEG', terminó sorprendiendo tras aparecer junto a Alejandra Baigorria. Sin duda, la presencia de ambas incomodan claramente a Onelia Molina y a Mario Irivarren, quiénes se separaron hace más de un mes porque el chico reality quiso comunicarse con su ex Vania. Ahora, todos estarán juntos en las próximas semanas.