Said Palao explotó contra Rosángela Espinoza por Alejandra Baigorria: "Acá no metas a mi esposa"

Said Palao explotó contra Rosángela Espinoza en "Esto es Guerra", luego de que ella mencionara a Alejandra Baigorria en medio de una dinámica. El comentario no le cayó nada bien al 'Samurái', quien le respondió sin filtros y desató un fuerte cruce de palabras en plena transmisión en vivo.

Said Palao estalla con Rosángela por mencionar a Alejandra

Una nueva pelea sacudió el set de "Esto es Guerra". Esta vez, los protagonistas fueron Said Palao y Rosángela Espinoza, quienes se dijeron de todo en plena transmisión. El motivo fue una fuerte indirecta que la 'chica selfie' lanzó contra Alejandra Baigorria, lo que hizo que el 'Samurái' explotara en vivo.

Todo empezó cuando Rosángela se acercó al micrófono para responder a Said, quien no felicitó a la Nueva Generación por su triunfo, pero desmereció su esfuerzo, según la chica reality. Por ello, lanzó una indirecta con nombre y apellido.

"'Al fondo hay sitio', lo pueden contratar a Quico de 'Esto es Guerra' o Neymar de 'Esto es Guerra' porque lo hace súper bien, él y su esposa, los dos tal para cual", dijo Rosángela, refiriéndose a Said y Alejandra Baigorria.

Ese comentario no cayó nada bien, y de inmediato Said le respondió fuerte y claro por mencionar a su esposa.

"Rosángela, tú me puedes decir todo lo que quieras, pero acá no metas a mi esposa ni temas personales porque acá no tiene nada que ver. Si tú te quieres meter con Alejandra, habla directamente con Alejandra", le advirtió molesto.

A pesar de la advertencia, Rosángela no se quedó callada. Justificó su comentario diciendo que Alejandra también había opinado sobre ella en redes sociales.

"¿Por qué meto a Alejandra? Porque hoy opinó desmereciendo el triunfo de la Nueva Generación. También habló de mí, de por qué estoy en la Nueva Generación. Eso no tiene que ver", se defendió Rosángela.

Katia Palma trató de poner orden y dijo que Alejandra no estaba en el programa y debería agarrársela con Said. El chico reality no aguantó más y lanzó una advertencia.

"Me parece súper bajo. No puedes meter gente que no está acá. Estamos discutiendo entre tú y yo... Así que, ubica tus comentarios porque también podría responder con la misma moneda y no te va a gustar. Y se lo digo a producción porque luego ella va a quejarse al tercer piso. Por favor, póngale un alto", sentenció. Pero Rosángela siguió firme: "¿En qué momento es bajo meter a Alejandra? Yo solo estoy opinando por lo que escuché".

Said Palao lanza fuerte advertencia a Rosángela

El 'Samurái' destacó que si Rosángela tenía algún problema con Alejandra podía escribirle a ella por WhatsApp o por otro lado. Finalmente, Said pidió respeto para su esposa y dejó un mensaje claro.

"A nadie le gustaría que mencionen a su esposa y de mala manera. Yo pido respeto. Si tú me quieres decir algo, me lo dices a mí directamente, como quieras, y sin meter a personas externas. Así que te pido que sea la última vez, que la menciones, porque sino yo también me puedo meter con gente externa que no tiene nada que ver en el programa y decirte lo mismo", sentenció Said.

Una vez más, el show se salió de control. Ahora todos se preguntan si esta bronca tendrá más capítulos o si la producción tomará cartas en el asunto.

