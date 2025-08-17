Marina Gold denuncia que fue expulsada de la UNMSM y termina llorando: "No me toques"

La influencer Marina Gold denunció a través de redes sociales que fue expulsada de mala manera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sin motivo aparente. Las imágenes de su expulsión quedaron registradas en video y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Marina Gold hace fuerte denuncia contra la UNMSM

El día de ayer, Marina compartió un video en el que narra que acudió a la "Decana de América" para asistir a la feria vocacional, que era abierta al público, y a la vez conversar con los estudiantes, mientras hacía una transmisión en Kick. Sin embargo, no esperaba ser expulsada.

"Esta feria era de ingreso libre, ni siquiera te pedían DNI en la entrada. Es por eso que yo pasé tranquila y normal, grabando, y no me dijeron nada", indicó.

Marina también relató que varios estudiantes se le acercaron en el camino y empezaron a interactuar, además de expresarle algunas incomodidades que viven dentro de la universidad. No obstante, llegó un equipo de seguridad para sacarla de la universidad sin explicación alguna.

"Ellos nunca me dijeron: 'está prohibido streamear o grabar'. Simplemente lo que me repetían era: 'tú sabes lo que has hecho', como si fuera algo turbio, algo que para ellos era imposible de mencionar, pero que era muy fuerte", agregó.

Además, denunció que los agentes utilizaron la fuerza física para sacarla del lugar. Marina dejó en claro que la trataron mal, y que si la hubieran respetado y hablado de buena forma para que se retire, hubiera accedido, pero según ella no fue así.

¿Por qué Marina fue expulsada de San Marcos?

En videos que se viralizaron a través de redes sociales, se puede observar que dos personas de seguridad de la universidad se acercan a la influencer para pedirle que se retire y, al parecer, uno de ellos la tocó, provocando una reacción. "No me toques, usted me acaba de tocar" , se le escucha decir.

Enseguida, aparecieron más personas de seguridad y la escoltaron hacia la salida mientras discutían en el camino. Incluso Marina tuvo que defender a su camarógrafo, ya que al parecer le querían quitar el celular con el que estaba haciendo la transmisión en vivo.

A la salida, al parecer hubo un forcejeo, ya que se escuchan los gritos de Marina. "Malcriado eres tú porque me has agarrado del brazo y has atentado físicamente contra mí. Voy a llamar a la policía", dijo Marina mientras lloraba y recibía el apoyo de algunos estudiantes.

Marina también dejó en claro en su pronunciamiento que, al parecer, la habrían sacado del recinto estudiantil por "dar voz a que los alumnos puedan expresar sus inconformidades con la universidad. Por ejemplo, el cobro de matrículas y pensión", indicó.

Finalmente, señaló que el personal de seguridad que la retiró de la universidad y presuntamente la agredió tendría una denuncia por maltrato físico interpuesta por su ex pareja.

Es así que, el incidente dejó múltiples reacciones en redes sociales, donde varios estudiantes respaldaron la versión de Marina Gold. La influencer insistió en que solo buscaba dar voz a las quejas de los alumnos, pero terminó siendo expulsada sin una explicación clara.