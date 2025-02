Marina Gold revela cómo se enteraron sus padres que ella es actriz de cine para adultos: "Fue horrible"

La influencer y actriz de cine para adultos Marina Gold sorprendió con una impactante confesión en la más reciente edición del podcast Respiraré. Durante la conversación, reveló que sus padres se enteraron de su profesión de una manera inesperada y sin que ella tuviera oportunidad de explicarlo por sí misma.

Gold relató que un tercero, cuya identidad desconoce, envió un correo electrónico a su madre con información sobre su carrera. En el mensaje incluyeron enlaces a sus perfiles en redes sociales, lo que dejó a su familia en shock. La situación se tornó más complicada porque el correo fue enviado a la cuenta de trabajo de su madre.

La actriz explicó que en ese momento apenas estaba iniciando su trayectoria en la industria. No tenía una gran cantidad de contenido publicado ni era ampliamente reconocida. Sin embargo, ese correo bastó para que su familia descubriera su nueva ocupación. Para ella, la forma en que ocurrió todo hizo que la experiencia fuera aún más difícil.

Marina también reconoció que sus padres se sintieron defraudados al conocer su decisión. Explicó que ellos la enviaron a estudiar a España y pagaron su educación en una universidad privada. Por ello, esperaban que siguiera otro camino profesional. A pesar de su comprensión, enfrentó el reto de seguir adelante con lo que realmente quería hacer.

"Fue muy raro. Todo fatal, a ella obviamente no le gustó porque me mandan a España a estudiar, me pagan universidad privada allá y luego de nada, como que se sienten defraudados. Eso yo lo entendí obviamente, a veces sientes que no y tienes que hacer otra cosa", concluyó la actriz que ha ganado mucha popularidad en redes sociales.