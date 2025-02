¿Xiomy Kanashiro ya conoce a la familia de Jefferson Farfán? Cuto Guadalupe da importante revelación

La relación de Xiomy Kanashiro y el futbolista Jefferson Farfán se ha convertido en lo más mediático en los últimos días, donde han salido a la luz más detalles de sus salidas. Ahora, parece que la bailarina tendría una relación más formal con el pelotero, ya que conocería a la familia Farfán de muy cerca.

Como ya se conoce, Xiomy Kanashiro ha estado en salidas con Jefferson Farfán desde octubre de 2024. Durante todo este tiempo, han compartido mucho e incluso, el futbolista ya la habría presentado a su familia y compartido momentos íntimos.

En una entrevista, Cuto Guadalupe terminó revelando lo cerca que la bailarina conocería a la familia de su sobrino, cuando presentaba los platillos de su restaurante. El exfutbolista presentaba la sopa seca chinchana junto a carapulcra, cuando fue consultado si ya había asistido la nueva saliente de Farfán a su local y esto respondió.

"Ella todavía no ha venido, a parte creo que ella hace su dieta, pero ya ha probado, conoce la sazón de la familia", expresa Cuto y la reportera le pregunta: "¿Ya conoce a toda la familia?". Luego, agrega: "No me hagas hablar por favor (está feliz) es lo importante su felicidad es la de todos nosotros y eso es importante ¿no?".