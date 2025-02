Ex abogado de Gabriela Álava revela haber tomado el caso gratis: "Todo el trabajo se fue al tacho"

El caso de agresión contra Gabriela Álava sigue generando controversia luego de que la modelo decidiera prescindir de los servicios de su abogado, Carlos de la Cruz. La polémica se intensificó tras la difusión de una imagen que mostraba las secuelas de la violencia sufrida a manos del futbolista Jean Deza. Esta decisión ha generado críticas, mientras que su exrepresentante legal ha revelado detalles del caso.

Abogado de Gabriela Álava habría trabajado gratis

En una entrevista con "Amor y Fuego", Carlos de la Cruz reveló que fue apartado del caso en plena audiencia. Según su testimonio, Álava lo llamó durante la sesión contra Jean Deza para solicitarle que se retirara. Además, enfatizó que había estado trabajando sin cobrar honorarios y que todo su esfuerzo quedó en nada.

"Yo no puedo patrocinar a una persona que me quiere señalar qué decir y qué no decir, o con una persona que no quiere que yo haga una defensa conjunta con lo que el fiscal señala. Muchos de estos casos los hago Ad Honorem, como lo he estado haciendo con la señorita Álava, y todo el trabajo se viene abajo por estas cosas que te estoy diciendo", declaró el abogado.

Asimismo, De la Cruz afirmó que no podía seguir representando a una persona que, aparentemente, buscaría que su agresor quedara en libertad.

"Lamentablemente, la señorita no quiere que yo la defienda. Creo que quiere que su agresor salga libre. Estoy siendo muy malo con su agresor, eso es lo que me ha dicho. No puedo defender a una persona que quiera defender a su agresor", agregó.

El abogado aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las mujeres que sufren violencia, instándolas a denunciar estos hechos sin miedo y a seguir adelante con el proceso judicial.

Las disculpas de Jean Deza a Gabriela Álava

Por su parte, el futbolista Jean Deza reapareció ante los medios para referirse a la agresión cometida contra su expareja el pasado 1 de enero. Aunque reconoció su responsabilidad, negó que haya intentado acabar con la vida de la modelo, en respuesta a la denuncia por intento de feminicidio presentada por la Fiscalía.

Deza, visiblemente afectado, pidió disculpas públicas a Álava: "Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido y le pido disculpas públicamente a ella porque sé que he fallado. Reconozco que crucé la línea, pero no fue feminicidio", sostuvo.

Además, el exfutbolista admitió que sus problemas de conducta han sido constantes y que actualmente está recibiendo ayuda psicológica.

"Muchos no van a creerme y me van a juzgar porque siempre he pedido disculpas y he pedido perdón, pero hoy acepto que sí estoy mal, que estoy enfermo, y estoy preparado para lo que decida el juez", afirmó.

El caso de Gabriela Álava y Jean Deza sigue dando de qué hablar. Mientras la modelo insiste en que mantiene su denuncia, la decisión de prescindir de su abogado ha generado dudas sobre su postura en el proceso.