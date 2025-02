¿Qué dijo Xiomy Kanashiro tras ser AMPAYADA besando a Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro habló por primera vez luego de que varios programas de televisión revelaran fotos suyas besando a Jefferson Farfán. La bailarina, una vez más, dejó su relación con el exfutbolista en el aire, aunque dio pistas de una posible confirmación.

La bailarina y el exfutbolista han sido vinculados sentimentalmente desde hace varios meses. Sin embargo, siempre lo han negado y afirmaban ser simplemente amigos, aunque muchas personas seguían relacionándolos.

Hace dos días, Magaly TV, La Firme mostró una foto de Farfán y Xiomy en Máncora, donde se lucieron tomados de la mano paseando por la orilla de la playa, además de darse besos en un lugar público.

Más tarde, el programa Amor y Fuego obtuvo imágenes exclusivas del último fin de semana, donde Farfán y Xiomy fueron captados besándose en una conocida discoteca de La Molina.

El programa de Willax interceptó a la bailarina esta mañana cuando llegaba a su centro de labores para preguntarle sobre la posible oficialización de su relación con Jefferson Farfán. Sin embargo, ella se mostró reacia a dar declaraciones precisas y se limitó a repetir algo que había dicho horas antes en redes sociales.

"Lo que se ve no se pregunta, chicos, lo que se ve no se pregunta", dijo Xiomy muy sonriente y segura de sí misma.

Jefferson Farfán sorprendió al anunciar que tiene una hija de dos años con Darinka Ramírez, aunque no mantienen una relación juntos actualmente. Ahora, el futbolista ha sido vinculado fuertemente con la bailarina Xiomy Kanashiro, llevando a muchos usuarios a enfrentarlas.

Es así como Darinka Ramírez ha ganado mucho protagonismo en los últimos meses. Al compartir un par de fotos en sus redes sociales con un mensaje sobre la belleza y el físico. Aunque, se sorprendió con un comentario de un seguidor que resaltaba su belleza, pero dejando un mal comentario para la bailarina Xiomy.

"La belleza no está en el físico donde todos la buscan, sino en el corazón donde pocos saben llegar", expresó en su publicación. Un seguidores comentó: "50 veces mejor que Xiomy", que no le habría gustado a la joven y respondió claramente: "No comparen, todas tienen lo suyo".