Marina Gold confiesa que FAMOSO FUTBOLISTA de la Selección le escribió: "Me dio miedo"

La actriz de cine para adultos Marina Gold sorprendió con una confesión que ha dado mucho de qué hablar. Durante una entrevista en el programa "Contra el Tráfico", conducido por Ricardo Rondón, la influencer reveló que un conocido futbolista de la selección peruana le escribió por redes sociales. Sin embargo, ella decidió no responderle porque le generó desconfianza.

El mensaje del futbolista que Marina Gold nunca respondió

En medio de la conversación con Ricardo Rondón en el programa "Contra el Tráfico", Marina Gold contó que, debido a su trabajo en la industria para adultos, recibe muchos mensajes todos los días, no solo de fanáticos, sino también de empresarios y personajes famosos.

"Hay mucha gente que me dice: 'Ay no, nunca vas a encontrar a alguien', pero la verdad es que muchísima gente me escribe a diario. Y no solamente 'jeropas', como todo el mundo cree. Te lo juro. Hay grandes empresarios en el mundo a los que no les afecta lo que digan de ellos en redes sociales", explicó.

Ante esto, Ricardo Rondón no dudó en preguntarle si un futbolista le había escrito, a lo que Marina respondió sin titubeos.

"Sí, sí me ha escrito, pero no le he contestado. Es del Perú, de la Selección. Pero no contesté. Es que me da miedo cuando me escribe algún famoso. Siento, ¿por qué me están escribiendo?", comentó con sinceridad.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En diálogo con @nadiesperfekto , la actriz de cine para adultos, Marina Gold, reveló que un jugador de la selección peruana le escribió mediante.



La actriz también dejó claro que el jugador es parte de la selección peruana, pero que prefirió no responderle porque no entendía sus intenciones.

¿Quién es el futbolista? Marina mantiene el misterio

El conductor del programa intentó sacarle más información y saber quién era el futbolista que le escribió, pero Marina prefirió no revelar su identidad.

"¿Y este futbolista es muy conocido?", preguntó Rondón. "Creo que sí", respondió la actriz.,"¿Y no quieres decir cómo se llama?", insistió el periodista. "No, jajaja", fue la respuesta final de Marina, quien entre risas esquivó la pregunta.

Marina Gold prefiere evitar famosos

La influencer también dejó en claro que, en general, no le gusta responder a figuras públicas, pues le da desconfianza.

"En general, no me gusta contestar a famosos porque me da miedo. Me da como: '¿Por qué me quieres hablar?'. Siento que es medio turbio", afirmó.

Incluso, cuando le preguntaron si le gustaba el fútbol, respondió que sí, aunque no precisamente por este misterioso mensaje. Bromeó diciendo que está "armando su propio equipo" con sus amigos, dejando en claro que no le interesa involucrarse con jugadores.

Su experiencia con Johnny Sins, el 'Pelado de Brazzers'

Durante la entrevista, Marina también recordó su trabajo con el reconocido actor de cine para adultos Johnny Sins, mejor conocido como el 'Pelado de Brazzers'.

"Es el más grande a nivel mundial. Uf, gigante", dijo con admiración. Contó que solo grabaron un video juntos, pero que este se hizo viral por la gran fama de Johnny Sins.

Marina Gold dejó en total incertidumbre a los seguidores del fútbol al no revelar el nombre del jugador peruano que intentó contactarla. Sin embargo, dejó en claro que no piensa responder a famosos y que prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica. ¿Será que en algún momento se atreverá a decir el nombre? ¡Solo el tiempo lo dirá!