Jonathan Maicelo tras sentencia en su contra por agresión a Samantha Batallanos: "He apelado"

Hace unos meses, Samantha Batallanos denunció a Jonathan Maicelo por agresión física y ya se dictó sentencia en contra del boxeador. Es así como ahora el empresario afirma ser inocente y que ha apelado para mostrar sus pruebas.

Jonathan Maicelo apelará sentencia en su contra

Por medio de una entrevista en el programa 'Ponte en la Cola', Jonathan Maicelo habló sobre la sentencia de un año y ocho meses de pena privativa de la libertad, convertidos en 86 jornadas de prestación de servicios comunitarios por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud hacia Samantha Batallanos.

"Tú eres inocente de todo lo que te acusa Samantha?", le pregunta el reportero y Samantha responde: "Claro que soy inocente, hay muchas cosas que ya van a salir a la luz, van a ver pruebas muy nítidas, tranquilo". Después, le preguntan: "¿Qué puedes decir respecto a la sentencia ¿Estás conforme con eso?" y el boxeador menciona: "No, por eso me declaro inocente y he apelado, me han aprobado la apelación".

Jonathan Maicelo responde a Samantha Batallanos en 'Ponte en la Cola' pic.twitter.com/84GirjOOBX — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 5, 2025

Sobre el comunicado de Samantha Batallanos

En el programa de 'Amor y Fuego', el empresario también declaro sobre el reciente comunicado de su ex en sus redes sociales donde afirma que su sentencia preventiva de libertad, lo haría cumplir en la cárcel. Ante esto, Maicelo responde.

"Eso no es cierto, está buscando pantalla ya que la sentencia fue hace dos semanas atrás. Ella aprovechó esta coyuntura a esta muchacha que le tocaron y aprovechó para poner su post porque sino no pone nada. Sucede que yo estoy haciendo valer mi derecho. Todo se inició con ella, si ella no hubiera puesto ese post donde habla de violencia, yo solo me estoy defendiendo", señaló.

Así mismo, Jonathan agrega que no está buscando victimizarse y solo desea contar su verdad. Incluso, comenta que fue su expareja quien lo buscó después de esta supuesta agresión para retomar su relación amorosa.

"Yo nunca me voy a victimizar de nada, no es mi estilo, yo no soy la mujercita aquí, yo dolo digo la verdad. Fui yo quien le dio una oportunidad porque ella entre amigos en común me estaba buscándome, no seguimos porque en el fondo me sentí traicionado", mencionó.

Es así como Jonathan Maicelo afirma que ha apelado a la sentencia en su contra por la agresión a Samantha Batallanos y revela que contará su verdad mostrando pruebas, respondiendo a las recientes declaraciones de su expareja.