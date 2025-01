¡Inesperado! Marina Gold sorprende con su debut en TV nacional en "JB en ATV" (VIDEO)

Marina Gold, conocida por su carrera en la industria del cine para adultos, impactó con su debut en la televisión nacional, participando en el programa JB en ATV". La actriz peruana brilló con su carisma y sentido del humor al protagonizar un divertido sketch, demostrando que su talento va más allá de lo que muchos imaginaban.

Marina Gold brilla en su debut en "JB en ATV"

Marina Gold, conocida por su trabajo en el cine para adultos, dejó a todos sorprendidos con su debut en la televisión nacional en el programa cómico "JB en ATV". Su participación en el primer programa de 2025 del show fue todo un éxito, y demostró que tiene mucho más que ofrecer que solo su carrera en el cine. La actriz, con tan solo 22 años, hizo reír a todos con su gran sentido del humor y carisma frente a las cámaras.

Un debut lleno de risas y talento. La joven actriz fue la protagonista principal del segmento Doctor sueño, donde Jorge Benavides, el famoso conductor, interpretó a un médico experimentado. Marina y sus compañeras de reparto, como Alfredo Benavides, Martín Farfán, 'Yuca' y Danny, fueron las asistentes del doctor, y elevaron la temperatura del programa con su presencia y actuaciones.

Su participación de casi 20 minutos fue aplaudida por la audiencia y los televidentes, quienes no pararon de reír. Marina mostró una gran facilidad para la comedia y demostró que no es solo una cara bonita, sino una actriz talentosa. En redes sociales, los seguidores no tardaron en expresar su admiración por ella.

"Marina Gold, lo mejor que vi en todo el programa", "Marina, que siga yendo al programa", comentaron muchos usuarios en YouTube y otras plataformas.

Su debut en la televisión fue tan impactante que los cibernautas ya están pidiendo más apariciones de la actriz en el programa.

Marina Gold y su pasión por el deporte

Aunque Marina Gold es muy conocida por su trabajo en la industria del cine para adultos, esta no es su única faceta. En una reciente entrevista en "Magaly TV La Firme", la actriz sorprendió al revelar su pasión por la vela. Desde los 10 años, ha estado involucrada en este deporte, que es una verdadera tradición familiar para ella.

Con esfuerzo y dedicación, ha logrado ganar varios trofeos, entre ellos una medalla de bronce en el campeonato de vela femenino de Paracas. A pesar de las críticas de algunas compañeras en el club Regatas por su carrera en el cine, Marina ha seguido adelante y no ha dejado que los prejuicios la detengan.

"Fui la tercera mejor mujer en este velero y nadie me lo va a quitar", expresó con orgullo. Su amor por la vela es tan fuerte que ha invertido en su propio velero y sigue compitiendo en campeonatos.

La joven actriz ha demostrado que puede equilibrar su carrera artística con sus pasiones y seguir sobresaliendo en ambas áreas.

Con su éxito en "JB en ATV", Marina Gold marca el comienzo de una nueva etapa en su carrera. La actriz está demostrando que no es solo una figura del cine para adultos, sino también una mujer con mucho talento en la televisión. A través de su participación en este programa, Marina ha dejado claro que tiene mucho que ofrecer en los medios.