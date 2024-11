Dayanita vacila a Alfredo Benavides por su "chisme" sobre Gabriela Serpa: "Tú no comes ni dejas comer"

La actriz cómica Dayanita no pudo dejar pasar la oportunidad de vacilar a Alfredo Benavides, luego de que este revelara detalles de la vida personal de Gabriela Serpa, su compañera del programa "JB en ATV".

Todo comenzó cuando Alfredo, sin pensarlo mucho, dejó escapar un chisme sobre el misterioso admirador que le había enviado flores a Gabriela. La actriz no tardó en reaccionar y tildó a Alfredo de "chismoso", pero lo mejor vino cuando Dayanita se sumó a la conversación.

En una entrevista para "Magaly TV La Firme", Alfredo Benavides dejó claro quién era el admirador de Gabriela Serpa. Según él, el abogado Elio Riera fue quien le mandó las flores a Gabriela, lo que rápidamente desató un revuelo entre los involucrados.

"En una historia, siempre hay un chismoso" , afirmó Alfredo sonriente. Gabriela, visiblemente molesta, le reclamó a Alfredo : "Y ese eres tú, el chismoso. ¿Qué te molesta? ¿Qué te duele? ¡Déjame hacer mi vida en paz!" , dejando claro que no quería que se metiera en su vida privada.

No pasó mucho tiempo antes de que Dayanita interviniera en la conversación, y como siempre, con su toque de humor y picardía, le lanzó una frase que sorprendió a muchos.

"Tú eres el perro del hortelano, tú no comes ni dejas comer", aseguró Dayanita. Con esta broma, Dayanita hizo referencia a cómo Alfredo, al meterse en lo que no le corresponde, solo crea más conflicto.