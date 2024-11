Gabriela Serpa encantada por recibir flores de misterioso galán, pero afirma: "Estoy soltera"

Gabriela Serpa ha vuelto a generar suspicacia en torno a su vida sentimental, ya que recientemente se dio a conocer que ha recibido rosas de un misterioso galán. Aunque la modelo se negó a revelar quién es la persona que le envió el detalle, aseguró que no le hace daño a nadie, ya que está soltera.

Magali TV La Firme mostró el video que la actriz cómica compartió en redes sociales, y luego un reportero del programa la llamó directamente para consultarle sobre la identidad del hombre que la estaría cortejando con la finalidad de conquistarla.

Cabe resaltar que el detalle que Gabriela recibió no llevaba ninguna firma, y cuando ella agradeció públicamente por el regalo, tampoco mencionó a la persona, pero se daba a entender que ambos se conocían. Esto dijo Gabriela al respecto:

"No es un galán, no es un galán. Es una persona nada más que quiere mi amistad, nada más. Pero no, no es nadie con quien estoy o quiero hacer una relación" , afirmó.

Enseguida, fue consultada sobre si se dará una nueva oportunidad en el amor con la persona que le está enviando estos tiernos detalles. No obstante, Gabriela descartó volver a iniciar un vínculo sentimental próximamente:

"Si algún fan me quiere mandar un regalito, no le puedo decir que no, yo soy soltera y yo no le estoy haciendo daño a nadie. No es que las flores han dicho en el mensajito 'para ti, con amor y cariño'. No, no, es una persona que me las ha dado por amistad", recalcó.