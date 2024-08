Gabriela Serpa abre su corazón tras la reaparición de Gonzalo Méndez: "Era un encantador de serpientes"

Gabriela Serpa está sumamente afectada luego que Gonzalo Méndez reaparezca tras haber estafado a múltiples personas del espectáculo, incluyendo a la actriz cómica. En una reciente entrevista, ella comentó que su expareja la manipuló a tal punto de hacerla dudar de ella misma, pero ahora se dio cuenta que estaba enamorada de la persona equivocada.

La actriz cómica de 'JB en ATV' abrió su corazón en diálogo con un conocido medio y reveló que en un inicio se sentía comprendida por Gonzalo Méndez, incluso le comentó que padecía depresión y él se aprovechó de eso para manipularla psicológicamente.

"Le comenté mi tema de la depresión y él me decía que no me preocupe, que su hermana también sufría de eso, tenía sus crisis. Por primera vez me sentí atendida, porque con otras relaciones no comentábamos el tema, me lo guardaba para mí. Me tuvo empatía entre comillas", expresó en entrevista con Trome.