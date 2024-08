Expareja de Grabiela Serpa luce irreconocible y revela a más implicados en caso de estafas

Después de varios meses Gonzalo Méndez da la cara luego de haber sido acusado de estafa por parte de figuras del espectáculo como Israel Dreyfus, Giancarlo Cossío y la misma Gabriela Serpa quienes afirmaron que la suma del dinero por el que habrían sido engañados asciende los 9 millones de soles.

El presunto estafador decidió comunicarse con el programa de 'Magaly Tv La Firme' donde aseguró vivir en condiciones precarias y hasta afirmó no tener ni un solo centavo del dinero que presuntamente se llevó de las personas que lo han acusado.

Ex de Gabriela Serpa rompe su silencio

El día de ayer jueves 8 de agosto, Gonzalo Méndez acusado por graves casos de estafa decidió no callar más y le brindó una corta entrevista al programa de 'Magaly Tv La Firme' donde no solo aceptó su culpa sino que reveló que no estaría solo en los casos de estafa por los que ha sido señalado.

Según su testimonio, actualmente se encuentra en Coatepeque, un pequeño pueblo en la frontera de Guatemala y México, donde vive en condiciones lamentables, sin dinero ni un lugar estable donde dormir.

En comunicación con los reporteros de la 'Urraca' afirmó estar pasando una situación lamentable ya que no tiene que comer ni donde dormir pues según sus propias palabras también habría sido engañado por las personas con quienes se encargó de estafar y realizar licitaciones ilícitas.

Declaraciones de Gonzalo Méndez

"Estoy en la calle, durmiendo en basureros, no tengo qué comer ni dónde quedarme", afirmó durante la entrevista por llamada.

Sin embargo, lo que causó sorpresa fue cuando afirmó que hay otras personas involucradas en las acusaciones en su contra y que incluso su propio tío Luis Fernando Méndez quien inicialmente dijo no tener nada que ver con Méndez estaría implicado.

"Sí, la responsabilidad, lo repito, es mía, porque obviamente el dinero me lo dieron a mí y yo me voy a hacer responsable de eso. Me cueste lo que me cueste y me voy a hacer responsable de eso, pero que la gente sepa la verdad, que sepa la verdad tal y como es. Sacan montos que no vienen al caso, hablan de dos millones de dólares, tres millones de dólares, diez millones de soles, cifras que ni existen. Hay algo detrás de eso que muchos no saben. ¿Nadie te va a dar un documento tan privado, en buena fe, no?", aseguró.

Si bien es cierto aseguró que su tío no tendría toda la responsabilidad de las estafas dio otros nombres de personas que si estuvieron al tanto de las negociaciones y que incluso se aprovecharon para engañarlo y dejarlo sin un solo sol.

"Ojo que mi tío no es el responsable del 100 por ciento. También está el pata de la pesquera. Estamos hablando de un monto fuerte, que la gente no sabe eso. Está este personaje de Martín Hernández que salió, que se hacía pasar por mi tío, lucraba con mis contactos y se hacía pasar por mi tío para sacar dinero sin autorización mía. Y la gente pensará que yo tengo dinero y yo estoy pateando latas hasta en la calle dormido y no es justo", acotó.

Se sabe que Méndez podía seguir dando detalles de los negocios turbios en los que estaba metido, sin embargo, a cambio desea una gran suma de dinero para delatar a todas las personas implicadas con pruebas según lo afirmó Magaly Medina.

Gabriela y la vez que denunció a Gonzalo Méndez

Gabriela Serpa ha dado un paso importante en su lucha por justicia después de ser víctima de una estafa. La bailarina y actriz fue a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en la Avenida España para declarar contra su exnovio Gonzalo Méndez, a quien acusa de haberla engañado y quitado una cantidad considerable de dinero.

Gabriela Serpa presentó su declaración ante las autoridades, denunciando a Gonzalo Méndez por estafa. Según la artista, Méndez le robó S/300,000 a ella y S/40,000 a su padre. La actriz mostró su descontento y desilusión por la traición de alguien en quien confiaba.

"Mi papá fue uno de los agraviados, también dio sus descargos y mi familia siempre está apoyándome. Él (Méndez) me manda mensajes desde otros teléfonos, pero yo ya no le respondía. La denuncia es por estafa", declaró Gabriela ante los medios.

Por otro lado, la modelo aseguró que todo el caso la ha afectado emocionalmente debido a que en su momento si se enamoró de Gonzalo pensando que era un buen chico, sin embargo, era todo lo contrario y no le importó lastimar a su familia con engaños.

"Obviamente, me siento mal porque no pensé que la persona de la que estaba enamorada me pudiera fallar de esa forma y con tanto dinero que me costó años de trabajo", dijo.

Gonzalo Méndez hasta el momento solo ha dado declaraciones para el programa de Magaly mas no piensa volver al Perú debido a todas las denuncias que ya tiene en su contra.