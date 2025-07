Darinka confiesa que no tendría problema en seguir trabajando con Melissa Klug: "Me cayó muy bien"

Darinka Ramírez sigue dando que hablar en las páginas de espectáculos, debido a que hace unos días apareció junto a Melissa Klug en varios comerciales para una clínica estética y una tienda de productos tecnológicos. Tras ello, la madre de la última hija de Jefferson Farfán afirmó que podría volver a trabajar con la chalaca.

Luego de que ambas grabaran las publicidades, se desató un extenso debate en redes sociales, donde muchos aseguraban que se unieron solo para provocar tensión en Jefferson Farfán, quien actualmente mantiene una relación sólida con la bailarina Xiomy Kanashiro.

Darinka, por su lado, dijo que estaba encantada de trabajar con Melissa, ya que tienen cosas en común, y a pesar de que es la primera vez que se ven, se llevó una muy buena impresión de la 'Blanca de Chucuito'.

" Las dos tenemos hijos del mismo papá, así que si es chamba, hay que darle nomás. No tengo ningún problema con ella (Melissa), era la primera vez que la conocí y me cayó muy bien", declaró a Préndete .

La joven madre también fue consultada sobre la posibilidad de trabajar con Yahaira Plasencia, con quien Jefferson Farfán también tuvo una polémica relación en el pasado. Darinka no descartó ninguna posibilidad de trabajo.

"No tengo nada en contra de ella, me gusta su música. ¿Si podría trabajar con Yahaira? No sé lo que pueda pasar más adelante, yo le doy con todo a lo que sea trabajo", agregó.