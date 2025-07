Janet Barboza sobre junte entre Melissa Klug y Darinka Ramírez: "Esto es por jorobar a Jefferson Farfán"

¡Fuego en la farándula! Janet Barboza opinó sobre el inesperado junte entre Darinka Ramírez y Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán. Para la popular 'Rulitos', este acercamiento no tendría nada de inocente, sino que sería una jugada para incomodar al futbolista.

Janet Barboza opina de reunión entre Melissa Klug y Darinka Ramírez

Janet Barboza volvió a dar qué hablar en "América Hoy" al comentar el polémico junte entre Melissa Klug y Darinka Ramírez. Para la popular 'Rulitos', esta reunión no fue casual ni amistosa, sino que tuvo un claro objetivo: fastidiar a Jefferson Farfán.

"Dios las cría y ellas se juntan, dice el dicho, pero en este caso Jefferson Farfán las junta", soltó Janet sin pelos en la lengua, generando sorpresa en el set.

Cree que Melissa lo hizo por puro despecho. La conductora fue directa y dijo que entiende que Darinka, al ser más joven y empezar en el mundo de la publicidad, busque oportunidades. Pero no piensa lo mismo de Melissa Klug, quien ya tiene una vida estable.

"De Darinka lo entendería, pero Melissa Klug... No lo hace por necesitar... El junte con Darinka (es) para fastidiar a Jefferson Farfán... Bajar al llano con Darinka para molestar a Jefferson Farfán, no le veo ni pies ni cabeza... ¿De verdad la calle está tan dura? ¿O es tanta la rabia que le tienes al papá de tus hijos?", comentó Janet con tono crítico.

Para ella, el encuentro no tiene sentido económico para Melissa Klug. Cree que la empresaria está actuando por coraje.

"Melissa Klug no lo necesita. Creo yo, que su rabia le ha ganado... En el caso de Darinka, entiendo, es joven, no tiene sus recursos económicos, y está ganándose su dinerito. Pero Melissa Klug por un tema económico, no creo que lo haya hecho. Para mí, lo que está haciendo es meterle el dedo en la llaga", dijo sin filtro.

No hay paz entre ellos, según Janet

Janet también recordó que Melissa y Jefferson siguen enfrentados en los juzgados, por lo que este tipo de actos no ayudan en nada.

"La bronca con ellos no tiene tregua. Entonces si yo ya tengo juicio con una persona, ¿le echarías más leña al fuego? Le echaría kerosene ahora", expresó con sarcasmo. También recordó que Darinka expuso a Jefferson en su momento. "Recordemos que la relación en Darinka y Jefferson Farfán tampoco es la mejor... Acá nadie pone paños fríos, acá le meten kerosene", señaló.

¿Y los hijos? Ethel Pozo trató de poner paños fríos y ver el lado positivo del asunto, diciendo que es bueno que ambas se lleven bien para que los hijos se junten, también.

"En realidad es positivo que ambas se conozcan y se lleven bien porque los niños son hermanos", opinó. Pero Janet no quedó convencida y cerró con ironía: "Lo habrían hecho en privado, si fuera por el tema de los hijos... Para mí esto es simplemente por jorobar jajaja".

Todo indica que este inesperado encuentro entre Melissa Klug y Darinka Ramírez no pasó desapercibido para nadie, y mucho menos para Janet Barboza, quien no dudó en decir que fue una jugada directa contra Jefferson Farfán. Para la popular 'Rulitos', no hay nada inocente en este junte y asegura que fue para molestar.