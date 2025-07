Diealis sorprende con ramo de rosas a Janet Barboza EN VIVO y ella responde: "Estás muy guapo"

Diealis sorprendió a Janet Barboza con un espectacular ramo de rosas rojas durante su visita al programa América Hoy. El streamer no sólo tuvo ese detalle con la conductora, sino que también organizó una comida romántica para que ambos pudieran conocerse mejor, ya que en el pasado confesó que ella es su crush.

El creador de contenidos fue presentado entre bombos y platillos esta mañana en el magazine. A su entrada, fue recibido por Ethel Pozo y de inmediato indicó que quería saludar personalmente a Janet para entregarle el detalle y anunciar que tenía una sorpresa.

Diealis se acercó a Janet y la saludó con un beso en la mejilla; además, se arrodilló ante ella para entregarle el ramo de rosas. Janet respondió el gesto con un halago: "Estás muy guapo. Le has puesto perfume a las rosas, ¡qué rico!" , indicó.

Recordando que en el pasado Diealis tenía pensado llevar a Janet al restaurante Central y no se pudo concretar, organizó una cena romántica para ambos, con música en vivo. Janet elogió el presente y dijo que el streamer es un caballero muy encantador.

"No me imaginé que podría ser un chico tan romántico. Diealis es un caballero ", agregó la conductora mientras tomaba una copa de champán.

Durante la velada, Diealis contó que tiene seis años transmitiendo en redes sociales y que finalmente la plataforma Kick fue la que lo acogió. Además, resaltó que en todo ese tiempo ha hecho locuras, como experimentar la vida de un recogedor de basura, para que la gente valore eabal esfuerzo de los trabajadores.

Magaly Medina inició su programa diciendo que el streamer estaba dando vergüenza en el reality de Pachacámac, debido a que no puede llegar al nivel de los otros jugadores por su mala condición física. La conductora aseguró que no está preparado físicamente, porque en Kick solo se la pasa sentado todo el día.

Sin embargo, el momento más sorprendente fue cuando recordó que hace unos meses Diealis hablaba pestes de la televisión peruana, diciendo cosas como que la señal abierta ha pasado de moda y que próximamente será reemplazada por las redes sociales.

El reportaje también mostró algunas declaraciones que Diealis hacía en sus transmisiones en vivo respecto a la televisión peruana. Incluso arremetió directamente contra ATV, casa televisora de Magaly Medina.

"Nosotros somos más que la gente de la tele, alucina. ¿Puedes creer que me han invitado del canal cuatro? (¡Pero no voy a ir, no les des color!). La televisión ya murió, cosa que es un facto. Están dando manotazos de ahogado", decía Diealis antes de ingresar a EEG.