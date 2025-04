Yahaira se confiesa sobre su nuevo supuesto saliente: "Salimos a cenar, súper lindo y caballero"

Yahaira Plasencia es una reconocida salsera a nivel nacional e internacional, representando al Perú en varios escenarios extranjeros. Después de un tiempo estando soltera, se le ha vinculado con una nueva persona y da más detalles sobre sus salidas juntos.

Yahaira se confiesa

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia estuvo respondiendo algunas preguntas más de los reporteros del programa. La joven cantante responde sobre el basquetbolista con quien ha sido visto juntos en varias ocasiones, pero sigue afirmando que solo están como amigos.

"Yo tengo que recalcar que estoy soltera, no estoy con nadie. Es un amigo, me cae súper bien (¿Cuánto mide?) Él es muy grande (¿Alcanza el techo?) Sí, es súper alto. Imagínate, yo no soy muy alta, tengo que andar con taco con él por todo lado", expresó.

Luego, la reportera quiso saber el nombre de esta nueva persona que estaría tratando de conquistar el corazón de la 'Patrona'. Afirma que es una persona muy caballerosa y lindo, pero que no está actualmente enfocada en tener una relación amorosa, sino totalmente mentalizada en su carrera musical.

"No voy a decir el nombre, salimos, cenamos, súper caballero, súper lindo, pero ahora no me siento preparada para una relación. Estoy conociendo gente aquí y allá, como amigos. Ahorita estoy en lo mío", señaló.

No manda indirecta a Farfán

En otro momento de la entrevista, Yahaira Plasencia habla sobre el comentario de muchas personas que dicen que su nueva canción "Las mujeres también se equivocan" fue enviado a su expareja Jefferson Farfán. Ante esto, niega nuevamente que fue así y espera que sea desvinculada de él, tras haber terminado su relación hace más de cinco años.

"Yo sabía que mi canción iba a dar que hablar, pero yo no he mandado una indirecta para molestar a alguien, es una catarsis que lo he vuelto música con mi experiencia. Sin incomodar ni molestar a nadie, yo siempre le he deseado lo mejor, no tengo nada que decir de él (Jefferson Farfán), hace cinco años no tenemos ningún tipo de contacto, ni nada que nos una", añadió.

Finalmente, la cantante Yahaira Plasencia afirma que viene conociendo a muchas personas últimamente, entre ellos al basquetbolista dominicano con quien ha sido visto junto a ella en lugares nocturnos. Aunque confirma nuevamente que está soltera y solo se encuentra enfocada en seguir creciendo con su carrera musical y lanzando nuevas producciones musicales.