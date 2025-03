Patricio Parodi se achora con los reporteros de 'América Hoy' y se niega a responder: "No me cierres"

Patricio Parodi tuvo un peculiar encuentro con una reportera de América Hoy, ya que se negó a declarar sobre los últimos comentarios que ha hecho en su programa de streaming. El exparticipante de Esto es Guerra estuvo serio en todo momento y casi no habló con la prensa.

El ex de Luciana Fuster estuvo hace unos días como invitado en el podcast Good Time, conducido por Laura Spoya y Mario Irivarren, por lo que, tras esa salida, fue abordado por una reportera del magazine matutino.

Sin embargo, la periodista de prensa se llevó una gran sorpresa, ya que Patricio se negó a hablar con ella desde el inicio, a pesar de que nunca lo ofendió ni le hizo preguntas incómodas.

"No me cierres, por favor. Gracias. (Hemos venido en buena onda). Me está cerrando, por favor. Está bien que tengas tu trabajo, pero no me cierres", dijo Patricio Parodi.