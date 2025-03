Ethel Pozo indignada con Patricio Parodi por comentario: "¿Te gustaría que hablen así de tus hermanas?"

El chico reality Patricio Parodi ha vuelto a generar polémica tras recordar, en un live en Kick, su infidelidad con Sheyla Rojas en 2015. Pero lo que más indignó no fue que admitiera su error, sino la manera en que habló de la mujer con la que engañó a Sheyla, Fiorella Guerra.

Sus declaraciones han generado una ola de críticas, y varias figuras de la televisión, como Ethel Pozo, Janet Barboza y Milett Figueroa, no tardaron en reaccionar.

Durante el programa "América Hoy", Ethel Pozo expresó su molestia e indignación al escuchar los comentarios de Parodi sobre Fiorella Guerra.

"Nunca pensé escuchar así a Patricio Parodi. Yo siempre lo he visto como un caballerito. Aparte, tiene hermanas, su mamita. Referirse así de una mujer no es de caballeros" , comentó la conductora.

Ethel también cuestionó el hecho de que Parodi hiciera estos comentarios sabiendo que lo estaban viendo miles de personas.

"Esto no es el cuarto de Patricio Parodi, donde hemos puesto una cámara y lo estamos escuchando. Él está transmitiendo para todos sus seguidores como streamer y hablando. Pobre esta chica que ha escuchado su nombre y lo que él pensaba. Si puede ser achorado, tener barrio, pero no tener una mujer y ponerle un número, calificarla ni decir que no era agradable. A mí no me gusta. ¿A ti te gustaría que hablen así de tus hermanas?", agregó aclarando que una cosa es tener barrio y otra muy distinta es faltar el respeto a una mujer.