Janet Barboza mandaría indirecta a Christian Cueva y a Pamela Franco: "Un hombre infiel no cambia"

En los últimos días, se viene conversando sobre las declaraciones de Pamela López afirmando que Christian Cueva habría sido infiel en varias ocasiones. Ante ello, las conductoras de un programa de espectáculos llamaron a un especialista para hablar sobre los hombres infieles.

En el programa de 'América Hoy', Janet Barboza junto a las demás conductoras estuvieron escuchando todo lo que el especialista hablaba sobre las conductas de los hombres infieles. Es ahí donde la 'rulitos' manda un consejo a todas las mujeres, que podría ser una indirecta hacia Pamela Franco y Christian Cueva.

"Me voy a arrodillar para decir algo.... Un hombre infiel no cambia, es que te dice que infiel por la otra pareja no, no le creas. Los hombres infieles, que fueron infieles una, dos y tres veces ¿por qué sería fiel contigo?", expresó.