¿Se compara con Las Kardashian? Gisela Valcárcel dejó un curioso mensaje por el Día de la Mujer

Gisela Valcárcel, alejada de la televisión desde hace un tiempo, ha intensificado su presencia en redes sociales. Sin embargo, su incursión en el mundo digital no ha estado exenta de comentarios y situaciones llamativas. En esta ocasión, la conductora generó reacciones tras compartir una peculiar publicación por el Día de la Mujer.

El programa "Amor y Fuego" reveló una reciente publicación de Gisela Valcárcel en la que utilizó una imagen de las Kardashian para reflexionar sobre el empoderamiento femenino. La historia destacaba el talento femenino y fue tomada como una comparación entre la presentadora, su hija Ethel Pozo y la famosa familia estadounidense.

Las palabras no pasaron desapercibidas para los conductores de "Amor y Fuego". Gigi Mitre expresó su sorpresa; "Jamás hubiera pensado que las role model de Gisela fueran las Kardashian". Por su parte, Rodrigo González no dudó en lanzar una crítica directa.

Esta no es la primera vez que Valcárcel genera reacciones con sus mensajes en redes. Hace unas semanas, 'Amor y Fuego' también compartió un video en el que la presentadora hablaba sobre una costumbre que mantiene desde hace más de 14 años: agradecer a Dios antes de cada comida.

"He pedido un acevichado con palta maravilloso, voy a disfrutarlo. Disfruten de su almuerzo, pero no quería dejar de comentar una costumbre que tengo desde hace aproximadamente 14 años: no pongo bocado si no le doy gracias a Dios. Le doy gracias también por estar en contacto con ustedes, por tener este celular que me comunica con ustedes", expresó en la grabación.