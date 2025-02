'Peluchín' sobre reflexión de Gisela Valcárcel en redes sociales: "Es un meme"

Después de un tiempo alejada de la televisión, Gisela Valcárcel ha comenzado una nueva etapa en redes sociales, interactuando más con sus seguidores y explorando el mundo del Internet. Sin embargo, su regreso no ha sido el esperado, ya que recientemente protagonizó un percance en una transmisión en vivo y, además, generó comentarios con una peculiar reflexión.

Gisela Valcárcel y su curiosa reflexión en redes sociales

Durante la reciente emisión de "Amor y Fuego", se difundieron unas imágenes de Gisela Valcárcel compartiendo un mensaje antes de almorzar. En el video, la exconductora reveló una costumbre que mantiene desde hace 14 años: agradecer a Dios antes de comer y por cada oportunidad que tiene de comunicarse con sus seguidores.

"He pedido un acevichado con palta maravilloso, voy a disfrutarlo. Disfruten de su almuerzo, pero no quería dejar de comentar una costumbre que tengo desde hace aproximadamente 14 años: no pongo bocado si no le doy gracias a Dios. Le doy gracias también a Dios por estar en contacto con ustedes, por tener este celular que me comunica con ustedes", expresó Gisela en la grabación.

Las palabras de la presentadora no pasaron desapercibidas para Rodrigo González "Peluchín" y Gigi Mitre, quienes reaccionaron en tono de broma durante su programa. "Es un meme", comentó Rodrigo. Por su parte, Gigi, recordó un episodio en el que Valcárcel rezó por unas mangueras en un set de televisión.

"No me sorprende, porque cuando nosotros fuimos, rezó por las mangueras. ¿Cómo no va a rezar por el programa?"

Un debut accidentado en sus redes

La nueva faceta de Gisela Valcárcel en el mundo digital también enfrentó un momento incómodo cuando intentó realizar una entrevista en vivo con Mimy Succar, madre del productor Tony Succar y reciente ganadora en los Premios Grammy 2025.

A través de sus redes sociales, la exconductora había generado gran expectativa por la conversación. Sin embargo, cuando inició la transmisión, Mimy Succar nunca apareció.

"No sé si ella sabrá que la estoy esperando, pero no la veo. ¿Será que no se ha enterado? Sería muy gracioso que no entre", comentó Gisela, mostrando sorpresa.

A medida que los minutos pasaban y la cantante no se conectaba, la incomodidad de la presentadora se hizo evidente. Buscando una solución, interactuó con sus seguidores y pidió ayuda.

"¿Alguien sabe qué pasa con Mimy? ¿Le pueden avisar que la estoy esperando?", dijo la conductora.

Con su incursión a las plataformas digitales, Gisela Valcárcel sigue generando reacciones entre el público y la prensa. Desde sus reflexiones religiosas hasta los imprevistos en sus transmisiones en vivo, la presentadora demuestra que su presencia mediática sigue vigente, aunque con matices diferentes a su etapa en la televisión tradicional.