¡Lo cuenta todo! Patricio Parodi reveló si Luciana Fuster le fue infiel durante su relación

Desde que Luciana Fuster apareció con su nueva pareja Juan Morelli, se habló de una supuesta infidelidad hacia Patricio Parodi ya que habrían terminado unos meses antes. Tras varios rumores, fue el mismo 'Pato' quien decidió contar todo sobre lo dicho en una entrevista.

Durante el programa de 'Todo se filtra' tuvieron las declaraciones de Patricio Parodi sobre lo que dijo Piero Arenas en una transmisión en vivo con él. En aquel momento, su amigo bromeó con que la expareja del chico reality, Luciana Fuster, le habría sido infiel desatando muchos comentarios más fuertes con los rumores anteriores.

Ante ello, el mismo 'Pato' dijo que su amigo solo hizo una broma que no debió hacerlo. Incluso, comenta que Piero Arenas ya pidió disculpas sobre sus palabras ya que habrían dañado la imagen de la modelo peruana.

Luego, los entrevistadores quisieron tener una respuesta concreta de Patricio Parodi y reveló que efectivamente, Luciana Fuster no le fue infiel. Además, agregó que siempre le va a desear lo mejor y que terminaron bien.

"Por supuesto, no existió nada de eso. Yo no hablo de mis relaciones, mi relación ha terminado súper bien. Siempre le voy a desear lo mejor y yo no voy hablar de ella" , afirmó.

Desde hace unos meses, Patricio Parodi hizo un alto a las competencias como EEG, pero durante la entrevista con 'Todo se filtra' afirma que no ha abandonado por completo la posibilidad de volver. Incluso, el chico reality cree que puede regresar pronto y por el momento, solo estaría tomando un descanso.

"No le cierro las puerta nunca, creo que todavía estoy joven. Mientras mi cuerpo me de para hacer competencia física, me gusta, me da mucha adrenalina, yo puedo seguir haciendo el trabajo", agregó finalmente.