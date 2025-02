Piero Arenas aclara si insinuó que Luciana Fuster fue infiel a Patricio Parodi: "Terceros salen sobrando"

El chico reality Piero Arenas salió al frente para aclarar el polémico comentario que hizo sobre Luciana Fuster y su relación con Patricio Parodi, el cual desató especulaciones sobre una supuesta infidelidad. Tras la ola de críticas en redes sociales, el competidor de "Esto es Guerra" aseguró que todo fue un malentendido y se disculpó públicamente con la reina de belleza.

Todo comenzó cuando en un video viral, Piero mencionó el nombre de Luciana Fuster mientras Patricio Parodi hablaba sobre la infidelidad. Este comentario generó revuelo, pues muchos interpretaron que Arenas insinuaba que la modelo había sido infiel en su relación con el 'Pato'.

El comentario desató una ola de críticas hacia la influencer, por lo que Arenas decidió aclarar lo sucedido y evitar que los rumores continúen.

Ante la polémica, en una entrevista para "Más Espectáculos", Piero aseguró que su comentario fue sacado de contexto y que en ningún momento quiso decir que Luciana le fue infiel a Patricio.

Según el chico reality, su comentario no tenía relación con lo que decía Parodi, pero al juntarse ambos audios en el video, se creó un rumor que no era cierto.

"Quieren como que mezclar eso. Yo nunca diría eso, nunca me metería en la vida de otras personas, porque terceros salen sobrando. Yo no sé nada de la vida privada de ellos dos. Patito es muy amigo mío, pero no me cuenta sus problemas personales", agregó.